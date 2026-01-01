Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се пошегува, че е получил от Дядо Коледа подарък, с който е трябвало да плати дългове на бившия бос на "канарчетата" Антон Зингаревич. Платената сума позволява на "жълто-черните" да привличат нови футболисти през зимната пауза.

"Платих от джоба си дългове на Антон Зингаревич в размер на 760 хиляди евро. Това ми донесе Дядо Коледа като подарък. За да освободя запорите от ФИФА и да може Ботев Пловдив да прави трансфери. Надявам се през новата година да дойде вече и положителното. И ние като децата вярваме в доброто", каза с усмивка бизнесменът пред "Тема Спорт".

"Пишете, че очакваме играчи от Мъри Стоилов от Гьозтепе (смее се). Засега няма нищо конкретно или поне аз не знам. По принцип всичко относно селекцията е в ръцете на старши треньора Димитър Димитров. Аз само одобрявам финансовата част. До момента нищо не мога да кажа. Да, имаме изпратени оферти към футболисти, които искаме, чакаме. Според мен ще ни трябват трима-четирима играчи. Същото е мнението и на Димитър Димитров. Тодор Неделев има договор с Ботев до юни. Той е под наем от Лудогорец. До тогава му е и контрактът с тях. След това става свободен агент. После сядаме и говорим с него. Но Неделев може да играе само в Ботев.

Мисля, че темата за Ивелин Попов е изчерпана. Аз не мога да накарам някой насила да стои в клуба. При положение че той каза, че иска да е титуляр във всеки мач, а треньорът заяви, че това не може да го гарантира. Аз как да го задържа?! Да му дам да кара тир ли, какво да прави? Извинявайте, но си има йерархия в клуба, която трябва да се следва. Виждам, че се чувства добре в Арда, желая му от сърце да си приключи кариерата като пич", добави Илиян Филипов.