  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

  • 8 дек 2025 | 18:42
  • 461
  • 0

Въпреки че Интер разочарова в повечето тежки мачове от началото на сезона, нападателят на тима Маркюс Тюрам е уверен преди домакинския двубой с Ливърпул в Шампионската лига утре.

"Откакто съм футболист на Интер, сме печелили големите мачове. В такъв двубой всичко може да се случи, но е истина, че ни липсва нещо малко в дербитата от началото на сезона. Знаем какво трябва да подобрим. Интер рядко бърка в Шампионската лига през последните години", заяви Тюрам на днешната си пресконференция.

Киву: И без Салах Ливърпул е на изключително ниво
Преди мача с Ливърпул, Интер е на четвърто място в класирането на турнира с 12 точки, но загуби от Атлетико Мадрид в последния си мач. "Нерадузирите" също така заемат втората позиция в Серия "А" - на точка зад шампиона Наполи, като отборът е допуснал вече четири поражения, три от които срещу преки съперници - Ювентус (3:4), Наполи (1:3) и Милан (0:1). Въпреки че Ливърпул е в криза с разочароващи резултати (девети в първенството си и със само четири победи в последните 15 мача), Тюрам предупреди за английския тим.

"Истината е, че един шампион, когато е в труден момент, иска да покаже колко струва всъщност. Някои може да си мислят, че сега е перфектният момент да играем с тях, но може би не е така. Ще срещнем голям отбор с големи играчи. От нас зависи да продължим да правим това, което правим най-добре", добави таранът.

Снимки: Gettyimages

