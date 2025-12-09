Коутиньо: Интер и Ливърпул са по-сходни, отколкото си мислим

Бившият футболист на Интер и Ливърпул Филипе Коутиньо заяви, че двата клуба си приличат много, преди днешната среща между тях в основната фаза на Шампионската лига.

„И двата клуба имат печеливш манталитет. Собствениците, играчите и треньорите може да се променят, но ДНК-то остава същото“, коментира бразилецът пред италианския вестник Gazzetta dello Sport.

„Когато пристигнах в Интер, отборът току-що беше спечелил всичко и аз имах шанса да спечеля Световното клубно първенство. Сега, въпреки промените в собствеността, клубът възвърна силата си. Двата финала на Шампионската лига не са съвпадение - те имат изключително силно ядро ​​от играчи. Ливърпул, от друга страна, идва след изключителен сезон, но във Висшата лига нищо не може да се приема за даденост“, продължи Коутиньо, който сега носи екипа на бразилския Васко да Гама.

„Само 90-те минути ще имат значение, а не как отборите са стигнали до там“, заяви още 33-годишният футболист за предстоящия двубой между бившите си клубове.

„Те имат различни характеристики, но са по-сходни, отколкото може би си мислим. И двата тима атакуват много добре пространството и се възползват от грешките на противниците. Един пропуск в концентрацията може да бъде фатален. Който направи по-малко грешки, ще спечели“, добави Филипе Коутиньо.

Той игра за Интер между 2008-а и 2013 година и за Ливърпул между 2013-а и 2018 година.