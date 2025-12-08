Киву: И без Салах Ливърпул е на изключително ниво

Интер ще се опита да се възползва от проблемите на Ливърпул в предстоящия мач между двата тима от Шампионската лига. Това е среща от шестия кръг на основната фаза, като преди него италианците имат три точки повече. Голяма част от вниманието е насочено покрай напрежението в лагера на англичаните между Мохамед Салах и мениджъра Арне Слот.

“Всички знаем какво представлява Салах за световния футбол и какво е дал на играта - започна наставникът на Интер Кристиан Киву. - Но това не ме тревожи – Ливърпул има много играчи, с които да играе и без Салах. Нивото на Ливърпул си остава изключително високо, това е отбор, не става дума само за един футболисти. Трябва да се тревожим от колектива на Ливърпул като цяло.“

“Ливърпул превръща интензитета в свой лозунг - продължи наставникът. - Юрген Клоп го въведе, а Слот се опитва да го запази. Те спечелиха Премиър лийг, после започнаха добре, но имаха и трудни моменти. Това е един от най-реномираните отбори в света, изграден за такива топ мачове. Имат и индивидуална класа, и такава като колектив. Ние искаме да играем със същата динамика. Но те имат тази история и култура – така се раждат, заради начина, по който се преживява футболът в Англия. Това не е по-добре или по-зле, просто е различна футболна култура.

Може ли да се повтори агресивността ни от мача срещу Комо? Всичко е възможно, но зависи от енергията. Не е лесно да пресираш по този начин на всеки три дни. Не се оплаквам, просто е факт. Трябва да се разбере кога да се поеме въздух. Пресите трябва да се правят с точни и ясни идеи, без да се губи баланс. Ние се опитваме да наложим точно тази манталитет. Понякога и аз разбирам, че трябва да се отстъпим малко и да си поемем дъх. 20 минути постоянен натиск не е лесно – питайте Маркюс Тюрам, защото той е първият, който трябва да го прави. Трябва компромис.“

Thuram always looking out for his pals 🫂😌 pic.twitter.com/c4mJmobyRq — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) December 8, 2025

„Ливърпул по-подходящ ли е за нас от отборите, които се затварят? Утре ще се види. На думи всичко е лесно, но на терена е друго. Всички познаваме интензитета в играта на Ливърпул. Но ние сме наясно какво можем да направим. Мисля, че Интер се представи добре Италия в Европа, като накара всички да говорят стила на игра на тима. Не се стига просто така до три европейски финала за пет години. Това трябва да бъде подчертано. Италиански отбор, който прави такива мачове – трябва да му се отдаде заслуга, независимо от изхода на финалите.

Целта на всички е да избегнем плейофите в ШЛ и така да играем два мача по-малко, но ако се наложи – ще ги играем. Работим върху всичко, опитваме се да даваме минути на всички. Правим ротации, опитваме се да удовлетворим играчите и да ги подготвим.

Трудно е да преценим какво им е вътрешно на футболистите на Ливърпул. Аз оценявам усилието им да бъдат конкурентни. Това, което се случи миналата година, не може да се промени — трябва да стоиш с изправен гръб и да се опитваш да вдигнеш нивото. Не знам дали една победа може да промени нещо. Знам, че всеки път, когато сме губили, сме реагирали. Работим много всеки ден, за да преодоляваме определени моменти и да станем по-силни от преди. Те имат нов мениджър, който изисква повече и има нови идеи. Това може да създаде объркване и хаос дълъг период с друг треньор, който свърши велики неща. Но те правят всичко възможно да преодолеят всичко и да бъдат конкурентни.

Доволен съм от това, което моите футболисти правят. И от начина, по който гледам на футбола и живота. Не издигам стени – опитвам се да строя мостове. Трябва да се приемат новостите. Имам късмета да разполагам с играчи, които оценяват този подход. Понякога може да са объркани, но хаосът те прави по-отговорен. Но не мисля, че съм създал толкова хаос. Знам, че ако поискам от Тюрам да играе като полузащитник, той ще го направи без проблем. И новите също показаха максимална готовност. Всички дават максимум и се опитват да помагат на отбора.”