Рейнджърс се върна към победите

След две поредни равенства, Рейнджърс постигна убедителна победа при гостуването си на Килмарнък от 16-ия кръг на шотландското първенство. Грандът от "Айброкс" спечели с 3:0 и заема четвърто място в класирането с 26 точки, колкото има и третият Мъдъруел.

В началото положения имаше и пред двете врати, но постепенно Рейнджърс взе инициативата и поведе в 33-тата минута. Боян Миовски получи пространство в наказателното поле и с левия крак прати топката точно до гредата.

Северномакедонският нападател стана автор и на второто попадение за гостите. То падна в 54-тата минута след хубава асистенция на Никола Раскин. Точка на спора постави резервата Майки Мур. Младокът се разписа в 81-вата минута след самостоятелен пробив и прецизен удар в долния ляв ъгъл на вратата.

Първото място в Премиършип делят Хартс и Селтик с по 32 точки, но "детелините" имат един мач в запас. Килмарнък е 10-и с 12 точки, а на последните две места са Дънди и Ливингстън.