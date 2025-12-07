Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. Рейнджърс се върна към победите

Рейнджърс се върна към победите

  • 7 дек 2025 | 04:25
  • 93
  • 0
Рейнджърс се върна към победите

След две поредни равенства, Рейнджърс постигна убедителна победа при гостуването си на Килмарнък от 16-ия кръг на шотландското първенство. Грандът от "Айброкс" спечели с 3:0 и заема четвърто място в класирането с 26 точки, колкото има и третият Мъдъруел.

В началото положения имаше и пред двете врати, но постепенно Рейнджърс взе инициативата и поведе в 33-тата минута. Боян Миовски получи пространство в наказателното поле и с левия крак прати топката точно до гредата.

Северномакедонският нападател стана автор и на второто попадение за гостите. То падна в 54-тата минута след хубава асистенция на Никола Раскин. Точка на спора постави резервата Майки Мур. Младокът се разписа в 81-вата минута след самостоятелен пробив и прецизен удар в долния ляв ъгъл на вратата.

Първото място в Премиършип делят Хартс и Селтик с по 32 точки, но "детелините" имат един мач в запас. Килмарнък е 10-и с 12 точки, а на последните две места са Дънди и Ливингстън.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Верона дочака първа победа

Верона дочака първа победа

  • 7 дек 2025 | 00:53
  • 428
  • 0
ПСЖ включи на пета скорост

ПСЖ включи на пета скорост

  • 7 дек 2025 | 00:32
  • 1136
  • 1
Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

  • 7 дек 2025 | 00:14
  • 1746
  • 1
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 11366
  • 92
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 9566
  • 19
Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

  • 6 дек 2025 | 23:00
  • 1683
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 85931
  • 513
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 11366
  • 92
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 38355
  • 35
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 29016
  • 177
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 25246
  • 92
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 40307
  • 22