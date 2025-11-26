Неособено познато име поема Селтик

Французинът Уилфрид Нанси е много близо до това да стане новият мениджър на шампиона на Шотландия по футбол Селтик, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

48-годишният специалист е непознато име за широката футболна общественост. Неговата кариера като играч преминава през долните нива на френския футбол и приключва през 2005 година, когато е само на 28.

След това той заминава за Канада, където от 2006 година развива треньорска кариера, започвайки кариера на аматьорско ниво. През 2011 година той става треньор в детско-юношеската школа на Монреал, а впоследствие е помощник-треньор на легендата на френския футбол Тиери Анри. След напускането на Анри през март 2021 година, Нанси заема мястото му, а през май същата година подписва и постоянен договор.

През декември 2022 година Кълъмбъс Крю плаща компенсация на Монреал, за да го привлече и той е начело на тима от щата Охайо вече три години.

Селтик е без постоянен мениджър от октомври тази година, когато клубът се раздели с Брендън Роджърс. Неговото място бе заето от Мартин О'Нийл, който излезе от пенсия, за да помогне на "детелините", които в момента заемат второ място в местното първенство, на четири точки зад лидера Хартс, но са и с мач по-малко.

🚨🟢⚪️ Wilfried Nancy, on the verge of becoming new Celtic manager as deal is almost agreed.



Final details to be sorted and then the contract will be sealed. pic.twitter.com/M78yCKt9ND — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages