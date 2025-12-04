Селтик обяви новия си мениджър

Селтик назначи Уилфред Нанси за нов мениджър на отбора, съобщиха от клуба от шотландския футболен елит. 48-годишният французин е подписал договор за две години и половина, информира агенция Reuters.

Временният мениджър Мартин О'Нийл ще изпълнява тази роля за последен път при домакинския мач срещу Дънди, преди Нанси официално да започне мандата си в четвъртък.

Уилфрид Нанси се присъединява към Селтик от клуба от американската Мейджър Лийг Сокър Кълъмбъс Крю, където спечели Купата на МЛС и Купата на лигата, като беше обявен за треньор на годината в лигата през 2024 година. Той също така спечели канадското първенство като треньор на Монреал.

„Много съм щастлив да бъда назначен за мениджър на Селтик, това е огромна чест за мен и моето семейство“, коментира Нанси в изявление и добави:

„Познавам историята, познавам ценностите на Селтик и знам какво се очаква от мен.“

Брендън Роджърс подаде оставка в края на октомври, а вторият му престой в отбора приключи, след като Селтик загуби с 1:3 от лидера в първенството Хартс, което остави Селтик на 8 точки от първото място Шотландският тим отпадна от Шампионската лига, след като беше отстранен от Кайрат Алмати.

📩 A message from our new manager...#BienvenueWilfried | #CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) December 3, 2025

Бившият мениджър О'Нийл дойде като временен наставник, а четири поредни победи в лигата изведоха Селтик на 2 точки от Хартс с мач по-малко.

„Искам да добавя сърдечните си благодарности към Мартин за всичко, което направи през последните седмици“, заяви основният акционер на Селтик Дермот Дезмънд и допълни:

„Той беше човекът, на когото се надявахме, че ще ни преведе през тези последни няколко седмици позитивно.“

Първият мач на Уилфрид Нанси като мениджър на Селтик ще бъде при домакинството срещу Хартс в неделя.