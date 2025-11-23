Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Абърдийн нанесе първа загуба на лидера в шотландското първенство Хартс. Тимът на Димитър Митов спечели с 1:0. Единственото попадение в мача реализира Топи Кескинен в 39-ата минута. Българският вратар имаше решителни спасявания, а неговият тим вече няма загуба в четири поредни мача във всички турнири.

Домакините изиграха добро първо полувреме, но и “сърцата” имаха своите шансове преди почивката. Удар на Хари Милн срещна гредата, а Митов направи отлично спасяване, когато се хвърли в краката на Каборе. Абърдийн поведе в 39-ата минута, когато Милн изведе с дълго подаване Кескинен зад защитата. Първият опит на крилото бе блокирано, но топката се върна при него и той се възползва от това.

Хартс доминираше в началото на втората част, но Митов нямаше толкова много работа. Българският вратар обаче направи решително спасяване на по-късен етап от второто полувреме, когато успя да спре Клаудио Брага. Гостите определено имаха предимство след почивката, но така и не стигнаха до гол. Малко преди края Митов имаше късмет, тъй като при негово излизане след центриране от фал той се сблъска с Каборе, топката отиде при Кент, но той не успя да уцели опразнената врата, а прати кълбото над вратата.