Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

  • 23 ное 2025 | 19:30
  • 2070
  • 0
Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Абърдийн нанесе първа загуба на лидера в шотландското първенство Хартс. Тимът на Димитър Митов спечели с 1:0. Единственото попадение в мача реализира Топи Кескинен в 39-ата минута. Българският вратар имаше решителни спасявания, а неговият тим вече няма загуба в четири поредни мача във всички турнири.

Домакините изиграха добро първо полувреме, но и “сърцата” имаха своите шансове преди почивката. Удар на Хари Милн срещна гредата, а Митов направи отлично спасяване, когато се хвърли в краката на Каборе. Абърдийн поведе в 39-ата минута, когато Милн изведе с дълго подаване Кескинен зад защитата. Първият опит на крилото бе блокирано, но топката се върна при него и той се възползва от това.

Хартс доминираше в началото на втората част, но Митов нямаше толкова много работа. Българският вратар обаче направи решително спасяване на по-късен етап от второто полувреме, когато успя да спре Клаудио Брага. Гостите определено имаха предимство след почивката, но така и не стигнаха до гол. Малко преди края Митов имаше късмет, тъй като при негово излизане след центриране от фал той се сблъска с Каборе, топката отиде при Кент, но той не успя да уцели опразнената врата, а прати кълбото над вратата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

  • 23 ное 2025 | 13:57
  • 9822
  • 92
Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

  • 23 ное 2025 | 07:24
  • 2678
  • 0
Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

  • 23 ное 2025 | 07:12
  • 3285
  • 1
Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

  • 23 ное 2025 | 06:45
  • 2183
  • 10
Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

  • 23 ное 2025 | 06:30
  • 3644
  • 5
Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

  • 23 ное 2025 | 06:15
  • 4281
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 71157
  • 384
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 43283
  • 151
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 3377
  • 11
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 28419
  • 36
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 5567
  • 9
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 36551
  • 29