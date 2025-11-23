Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Последните секунди зарадваха Селтик, отборът на Пламен Гълъбов затъва все повече

Последните секунди зарадваха Селтик, отборът на Пламен Гълъбов затъва все повече

  • 23 ное 2025 | 03:52
  • 273
  • 0
Последните секунди зарадваха Селтик, отборът на Пламен Гълъбов затъва все повече

Селтик се измъчи при визитата си на Сейнт Мирън, но успя да спечели с 1:0 и да се доближи на 4 точки до водача в класирането на Премиършип Хартс. "Детелините" играха много слабо, но в последните секунди на добавеното време ветеранът Калъм Макгрегър донесе трите точки след асистенция на Колби Донован.

Капитанът на Селтик изстреля истински снаряд от границата на наказателното поле и не остави шансове на стража на домакините Шамал Джордж. Това един от общо двата точни удара на шампионите в мача. Сейнт Мирън имаше по-чистите положения, но в крайна сметка не стигна дори до равенство.

Рейнджърс не допусна грешна стъпка в домакинството си на Ливингстън и се наложи с 2:1 след попадения на Емануел Фернандес и Мохамед Диоманде. Тимът от "Айброкс" е четвърти в калсирането, с равен брой точки с третия Хибърниън, който победи с 2:0 Дънди. Пламен Гълъбов отново не игра за гостите, които допуснаха четвърто поредно поражение и са предпоследни в таблицата.

Дънди Юнайтед отстъпи у дома на Фолкърк с 0:3, а Мъдъруел спечели с 3:1 визитата си на Килмарнък.

