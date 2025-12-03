Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  Абърдийн и Митов изпуснаха победата след гол дълбоко в добавеното време

Абърдийн и Митов изпуснаха победата след гол дълбоко в добавеното време

  3 дек 2025 | 23:51
Абърдийн и Митов изпуснаха победата след гол дълбоко в добавеното време

Абърдийн не успя да победи Сейнт Мирън в сблъсъка между двата тима от 15-ия кръг на Преиършип на Шотландия. Мачът предложи много емоции и завърши при резултат 3:3, като гостите се добраха до точката с гол дълбоко в добавеното време на мача. Димитър Митов бе на вратата на домакините и в този двубой.

Срещата не тръгна никак добре за домакините. Те получиха гол в 36-ата минута, но той бе отменен заради нарушение срещу Митов.

Все пак в 54-тата минута гостите откриха резултата от дузпа, отсъдена за игра с ръка, а точен от бялата точка бе Маркъс Фрейзър.

Абърдийн обаче показа характер и обърна нещата в своя полза с два бързи гола. Първо в 71-вата минута Данте Полвара изравни, а в 73-тата минута Марко Лазетич направи обрата пълен.

Сейнт Мирън отново възстанови равенството в 82-рата минута чрез Джона Аюнга, но само три минути по-късно Лазетич заби втори гол за 3:2.

И когато изглеждаше, че Абърдийн си е осигурил успеха, дълбоко в добавеното време гостите се добраха до трети гол, дело на Ричард Кинг в 99-ата минута за крайното 3:3.

Така Абърдийн може да съжалява за изпуснатата победа, като с актив от 18 точки заема 7-ото място във временното класиране. Сейнт Мирън пък се намира на предпоследното 11-о място с 11 точки.

