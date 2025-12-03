Мартин О'Нийл ще води Селтик за последно днес

Мартин О'Нийл ще води Селтик за последен път в следващия мач срещу Дънди, заяви временният мениджър на тима, а последният му двубой начело може да изведе клуба на върха в класирането на Премиършип.

О'Нийл пое временно “детелините” преди пет седмици след оставката на Брендън Роджърс, а завръщането на 73-годишния специалист доведе до четири поредни победи в шампионата, с което ги доближи на две точки от лидера Хартс при мач по-малко.

Селтик е домакин на Дънди днес, докато Хартс приема Килмарнък, а О'Нийл доближи клуба до върха, след като пое поста, когато отборът беше на 8 точки от лидерите.

През последните няколко седмици се спекулираше кога О'Нийл ще се оттегли. Северноирландецът обяви края на периода си в тима на пресконференцията преди мача.

„Ще се успокоите, като научите, че утре определено е последната среща за мен“, каза О'Нийл.

„Новият треньор ще дойде, не съм сигурен за условията на процеса, но знам, че това определено е последният ми мач“, добави той.

Неособено познато име поема Селтик

Треньорът, който спечели три титли в първенството и три купи на Шотландия в предишния си период начело на Селтик, направи краткото си завръщане след повече от шест години от последната си работа и няма никакви угризения относно края на краткия си мандат.

„Това беше задачата, която трябваше да изпълня, независимо дали щеше да продължи две седмици, пет или шест седмици. Нямам никакви оплаквания“, добави О'Нийл.

Снимки: Imago