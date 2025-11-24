Популярни
Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Изпадналият в криза шотландски гранд Рейнджърс обяви официално, че се разделя с изпълнителния си директор Патрик Стюарт и спортния директор Кевин Телуел. Така промените в гранда от Глазгоу след неубедителното начало на сезона продължават, като клубът преди около месец смени и треньора си Ръсел Мартин с германския специалист Дани Рьол.

Патрик Стюарт се присъедини към Рейджърс като изпълнителен директор миналия декември, след като преди това е работил в Манчестър Юнайтед. Кевин Телуел пък напусна Евертън през лятото, за да поеме поста спортен директор на „Айброкс“.

В ексклузивно интервю за Sky Sports News президентът на клуба Андрю Каванаг заяви, че клубът „се нуждае от нещо различно“, за да продължи напред.

През последните месеци Стюарт и Телуел бяха подложени на сериозен натиск заради трудния старт на сезона, като същевременно бяха повдигнати въпроси и относно редица летни трансфери. През юни дуото назначи Ръсел Мартин за старши треньор, но клубът беше принуден да го уволни само след 123 дни, което го превърна в най-кратко задържалия се наставник в 153-годишната история на Рейнджърс.

Телуел ръководеше и лятната селекция на Рейнджърс, като одобри сделка на стойност за около 10 милиона паунда за португалския нападател Юсеф Шермити, както и трансфери на още 11 играчи, което доведе до нетни разходи от около 20 милиона паунда.

Бившият шеф на Евертън, Телуел, който започна работа на „Айброкс“ през юни, беше критикуван и за назначаването на редица свои бивши колеги, включително Дан Пърди като технически директор, Джонатан Хънтър-Барет като директор на академията и сина си Роби като ръководител на скаутския отдел.

Въпреки това Каванаг потвърди пред Sky Sports News, че не се очаква никой от тези служители да напусне „Айброкс“ след уволненията на Стюарт и Телуел. Босът на тима от Глазгоу добави още, че търсенето на заместници вече е започнало.

С назначението на новия треньор Рьол Рейнджърс се посъвзе и записа четири поредни победи в Премиършип на Шотландия, с което се изкази на 4-а позиция. В Лига Европа обаче тимът е твърдо на последното място с четири поражения.

Снимки: Imago

