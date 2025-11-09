Популярни
  Абърдийн
  2. Абърдийн
  3. Абърдийн не успя да пречупи Мъдъруел

Абърдийн не успя да пречупи Мъдъруел

  9 ное 2025 | 19:25
Абърдийн не успя да пречупи Мъдъруел

Абърдийн и Мъдъруел завършиха 1:1, след като се размениха по един гол в рамките на три минути през второто полувреме. Йеспер Карлсон откри резултата в полза на домакините в 61-ата минута, а Илайджа Джъст изравни малко по-късно. Българският вратар Димитър Митов бе титуляр за Абърдийн.

Мъдъруел имаше известно предимство по отношение на владеенето на топката, но двубоят бе равностоен, като се вземат предвид създадените възможности за гол. Абърдийн имаше великолепна възможност да поведе, но Марко Лазетич прати топката покрай вратата.

Тимът на Митов е осми в класирането и има четири точки по-малко от днешния си съперник.

Снимки: Imago

