Абърдийн не успя да пречупи Мъдъруел

Абърдийн и Мъдъруел завършиха 1:1, след като се размениха по един гол в рамките на три минути през второто полувреме. Йеспер Карлсон откри резултата в полза на домакините в 61-ата минута, а Илайджа Джъст изравни малко по-късно. Българският вратар Димитър Митов бе титуляр за Абърдийн.

Мъдъруел имаше известно предимство по отношение на владеенето на топката, но двубоят бе равностоен, като се вземат предвид създадените възможности за гол. Абърдийн имаше великолепна възможност да поведе, но Марко Лазетич прати топката покрай вратата.

Aberdeen and Motherwell play out a 1-1 draw at Pittodrie 🔴 🟠 pic.twitter.com/mrSWaPYSnq — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) November 9, 2025

Тимът на Митов е осми в класирането и има четири точки по-малко от днешния си съперник.

Снимки: Imago