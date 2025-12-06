Популярни
„Вабанк": Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
За пореден път Славия се оказа „бялата черна котка“ за Левски. Отборът на Ратко Достанич победи Левски с 2:0 и нанесе трета шампионатна загуба на „сините“ този сезон. И докато „Ратко преподаваше, а Веласкес си записваше“ феновете на Левски бяха бесни. Не на играта, не на резултата, а на решението Хулио Веласкес да пусне огромен брой резерви в този мач.

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Как и защо се е стигнало до тези титулярни 11 – само треньорът знае. Дали този мач обаче беше подходящ за подобен експеримент?

Левски все още държи здраво първото място – води с 5 точки на ЦСКА 1948 и 8 точки на Лудогорец, но „орлите“ са с мач по-малко, така че хипотетично разликата също може да стане 5 точки. Победа срещу Славия, щеше да направи Коледата за „сините“ фенове далеч по весела. Разбира се, че тази загуба не е фатална и не означава, че титлата се е изплъзнала, но колкото по-голяма е разликата преди паузата, толкова по-добре е за водачите в класирането. Дали обаче цялата вина трябва да бъде прехвърлена само върху Веласкес? Колко голяма е и „заслугата“ на самите футболисти? Това е темата в днешния епизод на „Вабанк“, а отговорите очакваме да дойдат от футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев.

