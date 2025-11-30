Популярни
Венци Стефанов: Славия тръгна! Титлата не е решена
  3. Венци Стефанов: Славия тръгна! Титлата не е решена

Венци Стефанов: Славия тръгна! Титлата не е решена

  • 30 ное 2025 | 15:27
  • 5315
  • 9

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своя коментар пред Sportal.bg след победата с 3:1 срещу Добруджа в efbet Лига. Бизнесменът остана доволен от успеха на тима на Ратко Достанич. Той даде своето мнение и относно битката за шампионската титла.

"Доволен съм, разбира се. Победихме! Славия тръгна! Орела има претенции към съдията ли? Моля ви се... Вие гледахте ли мача? Орела е добър специалист, но срещу себе си днес имаше сериозен стратег като Ратко Достанич. В интерес на истината, Добруджа показа добри неща, но и ние играхме добре, получи се хубав мач. Сега ни чакат трудни, но и важни срещи.

Феновете на Славия са най-интелигентните и най-културните. Те трябва да изпълняват своята основна роля - да подкрепят отбора. А не да се вслушват в приказките на хора, които са взимали от Славия и само сеят интриги. Славия над всичко!

Битката за титлата ли? Тя тепърва предстои. Ще видим новият треньор на Лудогорец каква работа ще свърши. Титлата не е решена", каза босът на най-стария столичен клуб.

