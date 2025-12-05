Популярни
Спартак (Варна) с известни проблеми преди мача с Левски

  • 5 дек 2025 | 16:30
Тимът на Спартак (Варна) се изправя в неделя в последния си мач за календарната година от efbet Лига срещу Левски с известни проблеми. Двубоят ще бъде пропуснат от десния бранител Деян Лозев, който е с мускулно разтежение и ще бъде на разположение за пролетния полусезон.

Неприятно е, че неговият заместник Илкер Будинов, който игра в последните срещи, е със счупена костица на рамото, а това означава, че ще бъде аут до края на годината. И двама се очаква да бъдат оперирани. Това ограничава избора на треньора Гьоко Хаджиевски.

При създалата се ситуация в дясната зона твърде вероятно е да се заложи на дефанзивния халф Емил Янчев. В предишните срещи именно той бе използван на поста ляв бранител при отсъствие на титуляра Александър Георгиев.

Асът на "соколите" Бернардо Коуто също е с травма от последния мач срещу Ботев (Враца), но се очаква да стисне зъби и да  попадне в групата за сблъсъка с Левски.

