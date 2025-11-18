Неймар плати 18 млн. долара за марката "Пеле"

Семейството на Неймар придоби марката “Пеле” на името на великия бразилски голмайстор от миналото. Това е станало посредством NR Sports - фирмата на семейство Неймар, която по принцип се управлява от баща му.

Според UOL Esport преговорите с досегашния собственик Sport 10 са протекли безпроблемно, като цената на сделката е едва 18 милиона долара – изненадващо ниска за толкова известно име на международно ниво.

Това означава, че отсега нататък Неймар и хората около него ще контролират използването на името, имиджа, архивите и всички търговски възможности, свързани с легендата на световния футбол.

Марката почти не е била използвана след смъртта на Пеле на 29 декември 2022 г., а сега предстои да бъде възстановена в световен мащаб.

Целта на семейството на Неймар е ясна: значителен растеж на марката в световен мащаб, с нови лицензи, официални продукти, сътрудничества и проекти, които да почетат трикратния световен шампион и да запазят жива неговата история.

Официалното съобщение е планирано за сряда, 19 ноември, когато се отбелязва легендарният гол номер 1000 на Пеле.

