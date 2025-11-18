Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  Неймар плати 18 млн. долара за марката "Пеле"

Неймар плати 18 млн. долара за марката "Пеле"

  • 18 ное 2025 | 15:47
Неймар плати 18 млн. долара за марката "Пеле"

Семейството на Неймар придоби марката “Пеле” на името на великия бразилски голмайстор от миналото. Това е станало посредством NR Sports - фирмата на семейство Неймар, която по принцип се управлява от баща му.

Според UOL Esport преговорите с досегашния собственик Sport 10 са протекли безпроблемно, като цената на сделката е едва 18 милиона долара – изненадващо ниска за толкова известно име на международно ниво.

Това означава, че отсега нататък Неймар и хората около него ще контролират използването на името, имиджа, архивите и всички търговски възможности, свързани с легендата на световния футбол.

Марката почти не е била използвана след смъртта на Пеле на 29 декември 2022 г., а сега предстои да бъде възстановена в световен мащаб.

Целта на семейството на Неймар е ясна: значителен растеж на марката в световен мащаб, с нови лицензи, официални продукти, сътрудничества и проекти, които да почетат трикратния световен шампион и да запазят жива неговата история.

Официалното съобщение е планирано за сряда, 19 ноември, когато се отбелязва легендарният гол номер 1000 на Пеле.

Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство
Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство
