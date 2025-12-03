Събирането на Меси, Суарес и Неймар изглежда няма да се случи

Слуховете за следващата спирка в кариерата на Неймар вече започнаха, тъй като договорът му изтича през декември 2025 г. Въпреки това дългоочакваното събиране на легендарното атакуващо трио „MSN“ в Интер Маями изглежда се отлага.

През последните седмици дискусиите около трансферните ходове на отбора на Дейвид Бекъм се засилиха, особено след потвърждението за оттеглянето на Серхио Бускетс и Жорди Алба. Мнозина очакваха Интер Маями да направи ход за привличането на Неймар, връщайки го отново до бившите му съотборници и приятели Лионел Меси и Луис Суарес.

Въпреки това, според публикация на испанския вестник „Спорт“, такъв сценарий няма да се осъществи веднага. Ръководството на клуба от Флорида е решило да не пристъпва към привличането на бразилската звезда през идния януари.

Въпреки огромното медийно влияние, което би имало възстановяването на триото на Барселона, спортното ръководство на Интер Маями постави като приоритет чисто футболните нужди. Акцентът е върху подсилването на ключови позиции преди сезон 2026, като защитата и привличането на нападател с различни характеристики.

33-годишният Неймар, който изглежда вече е информиран за решението на американския клуб, става свободен агент от Сантос в края на декември. Въпреки последните си контузии, той остава отдаден на целта да се върне в най-добра възможна форма, за да спечели място в състава на Бразилия за Световното първенство през 2026 г., което ще бъде и последното в кариерата му.

Ако Сантос успее да остане в първа дивизия на Бразилейрао, което приключва в неделя (07/12), всичко показва, че Неймар ще поднови договора си до Мондиала. Така вторият му престой в бразилския клуб, който първоначално беше планиран за шест месеца, може да бъде удължен с година и половина.

Въпреки това „Спорт“ оставя отворена възможността за събиране след края на турнира в САЩ.

„След Световното първенство, на 34-годишна възраст, бразилската звезда може да започне приключение в Мейджър лигата, която го е очаровала, както той самият е заявявал преди краткия си престой в Саудитска Арабия. Той обича Съединените щати и е привлечен от идеята да последва стъпките на Пеле, който завърши кариерата си, играейки за Ню Йорк Космос“, се посочва в публикацията.