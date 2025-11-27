Популярни
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 155
  • 0
Бразилската суперзвезда Неймар иска да играе в оставащите мачове на Сантос до края на сезона, въпреки че изпитва болка в лявото коляно, съобщи ESPN.

Нападателят пропусна мача срещу Интернасионал в понеделник, за да се избегнат усложнения на контузията, която получи миналата седмица в срещата с Мирасол. Според източници, близки до ESPN, Неймар ще се нуждае от операция след края на сезона, за да бъде излекуван от проблемите с менискуса на лявото коляно. Въпреки съветите на медицинския екип, 33-годишният играч е тренирал със Сантос в сряда и може да бъде включен в състава за петъчния двубой срещу Спорт Ресифе. Той все пак е бил посъветван да удължи престоя си извън терена, за да може да се завърне за двата последни мача от сезона в бразилското първенство – срещу Жувентуде и Крузейро.

„Не съм лекар, нито вземам решенията, които зависят само от медицинския щаб. Както казах, той тренира, при това добре, не усети нищо, така че ще го прегледаме отново. Не бордът на директорите решава, а професионалистите в клуба, които се занимават със здравето на играчите. Възможно е да играе, такива са очакванията, но без да правим никакви жертви – нищо, което би навредило на него или отбора. Искаме играчите ни да са готови за подобни битки“, каза клубният президент Марсело Тейшейра.

„Черно-белите“ от Сао Пауло са на 17-о място в класирането, което ги поставя в зоната на изпадащите в елитната дивизия на Бразилия. Пред тима предстоят три мача до края на сезона, който завършва на 7 декември, когато Сантос приема третия Крузейро.

Снимки: Gettyimages

