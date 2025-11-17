Популярни
  Sportal.bg
  2. Бразилия
  Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство

  17 ное 2025 | 19:08
  • 3176
  • 0
Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отказа да гарантира, че звездата на Сантос Неймар ще бъде сред неговите избраници за Мондиал 2026. Опитният наставник подчерта, че рекордьорът по голове за “Селесао” разполага с 6 месеца, за да го убеди, че има място с неговия състав. Последният мач на 33-годишния офанзивен футболист с националната фланелка беше през октомври 2023-та.

“Той е един от играчите, които биха могли да участват на Световното първенство. Имаме шест месеца, за да определим финалния списък. Ще трябва да следим него и останалите, за да избегнем допускането на грешки при финалните ни повиквателни. Всички си мислят, че този състав има голям потенциал. Бразилците, италианците… ние трябва да работим, за да направим очакванията на всички реалност по време на Мондиала”, коментира Анчелоти по време на пресконференцията си преди контролата с Тунис.

Италианският специалист също така беше попитан за ситуацията с националния тим на неговата родина, който ще трябва да премине през плейофи, за да се класира за Световно първенство. “Гледах мача срещу Норвегия, който беше много важен. Италия трябва да се фокусира върху плейофите през март, защото всички италианци искат страната да играе на Мондиала. Така че трябва да мислим единствено за спечелването на мачовете през март”, заяви той.

Снимки: Gettyimages

