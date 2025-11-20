Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

Тази нощ се изиграха нови четири мача от Бразилейро Betano, като лидерите в класирането Фламенго и Палмейрас направиха нови грешки и никой от тях не успя да вземе по-сериозен аванс в битката за титлата.

Междувременно на дъното също имаше интересно развитие в битката за оцеляване, като Неймар започна малко по малко да се реабилитира пред феновете и съотборниците си с ценен гол, който може да окаже решаващо значение в битката за оцеляване.

В първия мач за тази нощ Палмейрас, който стартира от второто място, трябваше да преследва задължителна победа при домакинството си на Витория, тъй като лидерът Фламенго имаше три точки повече и при евентуална грешка можеше да се отвори сериозна дистанция на върха само четири мача преди края на шампионата. “Зелените” обаче като че ли напук на себе си профукаха над 20 голови положения и така и не вкараха гол, за да се стигне до крайното 0:0, което ги постави в много неудобна ситуация. Освен това в добавеното време халфът Андреаш Перейра си изкара директен червен картон, с което Палмейрас загуби ценен кадър временно. Витория от своя страна със спечелената точка запази интригата в битката за оцеляване и продължава да прави изключително интересен финален спринт от бразилското първенство, включително и на дъното в класирането.

Грешката на Палмейрас обаче не бе употребена по най-правилния начин от прекия конкурент за титлата Фламенго, който допусна поражение с 1:2 като гост от Флуминензе. Лусиано Акоста (25’) и Кевин Серна (33’) изведоха победителите напред в резултата с голове до почивката, а през второто полувреме съперникът върна едно попадение от дузпа чрез Жоржиньо, което обаче не бе достатъчно. Предвид грешките на лидерите, ако тази вечер Крузейро победи в гостуването си Жувентуде реално ще се оформи борба за титлата с "три коня"!

Особено интересно бе и в мача на Сантос, който също трябваше да вземе задължително поне точка от домакинството си на Мирасол, за да изплува над зоната на изпадащите отново след положителния резултат на Витория срещу Палмейрас. Това наистина се случи и се стигна до равенство 1:1, като в ролята на големия герой за “черно-белите” бе Неймар, който най-накрая започна да бележи важни голове, заради които бе привлечен към бразилците. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен се разписа още в 4-ата минута, като неговото попадение дори можеше да се окаже победоносно, но в 60-ата минута неговите съотборници в отбрана допуснаха груба грешка и направиха дузпа, която бе превърната от Рейналдо в гол.

Така бе оформен и крайният резултат, който не бе възможно най-положителният за Неймар и компания, но за самия звезден играч попадението дойде в повече от подходящ момент, тъй като през последния месец излезе разнопосочна информация, която твърдеше, че футболистът си е навлякъл гнева на своите съотборници.

Освен това той прие повече от подобаващо хвърлената ръкавица от страна на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, който му даде срок от шест месеца, за да докаже, че има място във финалния подбор от 26 играчи на 5-кратните световни шампиони за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Междувременно се изигра и още един мач, в който Гремио удари с 2:0 Васко да Гама на Фелипе Коутиньо. Бившата звезда на Ливърпул и Барселона не успя да помогне на тима си да избегне поражението, като вместо това си изкара жълт картон. Това бе и неговото четвърто официално предупреждение този сезон с фланелката на Васко (три жълти картона и един червен), което означава, че ще пропусне следващия мач за своите.