Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението

Въпреки контузията си, Неймар игра в решаващия мач за оцеляване на Сантос в бразилското първенство, като допринесе решително с гол и асистенция за ценната победа с 3:0 над Спорт Ресифе.

Още в 25-ата минута опитният 33-годишен нападател откри резултата за Сантос, след като получи топката в наказателното поле и с премерен шут по земя даде преднина на своя отбор. Натискът на Сантос отново даде резултат в 36-ата минута, когато Лукас Кал с нелеп автогол след центриране от корнер удвои попаденията на домакините.

През второто полувреме Неймар продължи да бъде главният герой. В 67-ата минута с отлична асистенция - центриране от гълво удар, бразилската звезда даде възможност на Жоао Шмид да оформи с глава крайното 3:0, затвърждавайки победата, която бе с огромно значение за класирането.

С този резултат Сантос достигна 41 точки и успя да излезе от зоната на изпадащите.

Снимки: Gettyimages