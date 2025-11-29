Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

  • 29 ное 2025 | 09:43
  • 113
  • 0
Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

Неймар коментира решението си да играе за Сантос в изключително важния мач със Спорт Ресифе в битката за оцеляване в бразилското първенство. 33-годишната звезда изигра ключова роля за победата на Сантос с 3:0, допринасяйки с гол и асистенция. Освен това бразилският нападател игра невъзстановен напълно от контузия в коляното.

Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението
Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението

“Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни. Хората трябва да внимават с твърденията си, защото те засягат другите. Честно казано, физически коляното ми не е в най-добро състояние, но не се противопоставих на съветите на лекарите, както мнозина в медиите съобщиха. Всички се консултирахме и крайното решение беше мое. Нямам намерение да жертвам кариерата си, като играя тази вечер”, обясни Неймар.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сити ще опита да се върне към победите срещу Груев и компания

Сити ще опита да се върне към победите срещу Груев и компания

  • 29 ное 2025 | 07:31
  • 748
  • 0
Фабрегас: Надявам се това да е само началото

Фабрегас: Надявам се това да е само началото

  • 29 ное 2025 | 06:36
  • 1424
  • 0
Юнайтед може да открадне трансферна цел на Сити

Юнайтед може да открадне трансферна цел на Сити

  • 29 ное 2025 | 05:15
  • 4193
  • 0
Атлетико може да се включи в наддаването за Геи

Атлетико може да се включи в наддаването за Геи

  • 29 ное 2025 | 04:21
  • 1362
  • 0
Седем гранда могат да откупят Гираси

Седем гранда могат да откупят Гираси

  • 29 ное 2025 | 03:35
  • 2033
  • 0
Го Ахед Ийгълс се извини за скандала и глоби футболиста си за грозните жестове

Го Ахед Ийгълс се извини за скандала и глоби футболиста си за грозните жестове

  • 29 ное 2025 | 02:21
  • 1413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 3579
  • 25
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 2051
  • 1
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 1554
  • 2
Милан и Лацио се изправят един срещу друг в дербито на Серия А

Милан и Лацио се изправят един срещу друг в дербито на Серия А

  • 29 ное 2025 | 08:05
  • 1206
  • 0
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 1155
  • 0
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 33467
  • 64