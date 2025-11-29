Героят Неймар: Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни

Неймар коментира решението си да играе за Сантос в изключително важния мач със Спорт Ресифе в битката за оцеляване в бразилското първенство. 33-годишната звезда изигра ключова роля за победата на Сантос с 3:0, допринасяйки с гол и асистенция. Освен това бразилският нападател игра невъзстановен напълно от контузия в коляното.

Контузеният Неймар поведе Сантос към спасението

“Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни. Хората трябва да внимават с твърденията си, защото те засягат другите. Честно казано, физически коляното ми не е в най-добро състояние, но не се противопоставих на съветите на лекарите, както мнозина в медиите съобщиха. Всички се консултирахме и крайното решение беше мое. Нямам намерение да жертвам кариерата си, като играя тази вечер”, обясни Неймар.

