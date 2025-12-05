Бивша звезда на Локо (Пд) се снима с Неймар

Бившата звезда на Локомотив Пловдив Джовани Бариани се засече само за 6 минути на терена с именития си сънародник Неймар, но след края успя да се снима за спомен с него. Това стана след края на двубоя от 37-ия кръг на бразилската Серия А между Жувентуд и Сантос, завършил 0:3 за черно-белите.

И трите попадения за Сантос реализира именно Неймар в 56-ата, 66-ата и 73-ата минута, като последният гол бе от дузпа.

Бившият футболист на Барселона, ПСЖ и Ал Хилал игра до 83-ата минута, когато бе заменен.В същото време Джовани се появи на терена в 77-ата минута за отбора на Жувентуд.

До момента бившият любимец на привържениците на Локомотив Пловдив има 25 мача за зелено-белите, в които е записал 2 асистенции. Отборът му обаче е в зоната на изпадащите - заема предпоследното 19-о място с актив от 34 точки.