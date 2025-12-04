Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Неймар заби хеттрик за Сантос в един от най-важните моменти от Бразилейро Betano

Неймар заби хеттрик за Сантос в един от най-важните моменти от Бразилейро Betano

  • 4 дек 2025 | 10:07
  • 653
  • 0
Неймар заби хеттрик за Сантос в един от най-важните моменти от Бразилейро Betano

Неймар отбеляза първия си хеттрик от април 2022 гoдина, с което неговият Сантос добави скъпоценни три точки в битката за оцеляване в Бразилейро Betano. Нападателят се отличи при победата с 3:0 като гост на Жувентуде в среща от 37-ия кръг на бразилското първенство. С този успех тимът е на две точки от зоната на изпадащите преди последния кръг. В него - на 7 декември - Сантос ще приеме Крузейро.

Бразилецът за последно бе отбелязвал три гола в един мач на 9 април 2022 г., когато игра за Пари Сен Жермен, вкарвайки хеттрик при успеха с 6:1 във френското първенство срещу Клермон.

33-годишният Неймар играе за Сантос от януари, като подписа шестмесечен договор. По-късно той удължи контракта си до края на 2025-а.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

  • 4 дек 2025 | 07:35
  • 3248
  • 0
Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

  • 4 дек 2025 | 07:18
  • 3523
  • 0
Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

  • 4 дек 2025 | 06:42
  • 2191
  • 0
Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

  • 4 дек 2025 | 06:28
  • 2596
  • 7
Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

  • 4 дек 2025 | 05:44
  • 1893
  • 0
Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

  • 4 дек 2025 | 05:28
  • 2756
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1514
  • 12
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 37
  • 0
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8748
  • 67
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 6301
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4348
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1614
  • 0