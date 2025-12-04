Неймар заби хеттрик за Сантос в един от най-важните моменти от Бразилейро Betano

Неймар отбеляза първия си хеттрик от април 2022 гoдина, с което неговият Сантос добави скъпоценни три точки в битката за оцеляване в Бразилейро Betano. Нападателят се отличи при победата с 3:0 като гост на Жувентуде в среща от 37-ия кръг на бразилското първенство. С този успех тимът е на две точки от зоната на изпадащите преди последния кръг. В него - на 7 декември - Сантос ще приеме Крузейро.

Бразилецът за последно бе отбелязвал три гола в един мач на 9 април 2022 г., когато игра за Пари Сен Жермен, вкарвайки хеттрик при успеха с 6:1 във френското първенство срещу Клермон.

33-годишният Неймар играе за Сантос от януари, като подписа шестмесечен договор. По-късно той удължи контракта си до края на 2025-а.