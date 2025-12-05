Рома преговаря с Распадори

Рома сериозно обмисля привличането на Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид с цел подсилване на атакуващата си линия през януарския трансферен прозорец.

Настоящият треньор на Рома, Джан Пиеро Гасперини, прояви интерес към играча още миналото лято, както и през лятото на 2024 г., когато беше начело на Аталанта. В крайна сметка Наполи продаде Распадори на Атлетико Мадрид за 22 милиона евро.

Въпреки това, престоят му в испанската столица не се развива идеално. Италианският нападател има ограничено игрово време, като е записал едва девет участия в първенството и две в Шампионската лига, което може да отвори вратата за евентуален негов трансфер.

Снимки: Gettyimages