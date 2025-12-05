Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома преговаря с Распадори

Рома преговаря с Распадори

  • 5 дек 2025 | 04:28
  • 490
  • 0
Рома преговаря с Распадори

Рома сериозно обмисля привличането на Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид с цел подсилване на атакуващата си линия през януарския трансферен прозорец.

Настоящият треньор на Рома, Джан Пиеро Гасперини, прояви интерес към играча още миналото лято, както и през лятото на 2024 г., когато беше начело на Аталанта. В крайна сметка Наполи продаде Распадори на Атлетико Мадрид за 22 милиона евро.

Въпреки това, престоят му в испанската столица не се развива идеално. Италианският нападател има ограничено игрово време, като е записал едва девет участия в първенството и две в Шампионската лига, което може да отвори вратата за евентуален негов трансфер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 дек 2025 | 01:35
  • 805
  • 0
Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

  • 5 дек 2025 | 00:58
  • 405
  • 0
Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

  • 5 дек 2025 | 00:45
  • 1070
  • 0
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

  • 5 дек 2025 | 00:35
  • 640
  • 0
Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

  • 5 дек 2025 | 00:17
  • 376
  • 0
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 8069
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 173597
  • 748
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 34621
  • 75
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 31580
  • 53
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 14498
  • 28
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 8069
  • 13
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 5572
  • 0