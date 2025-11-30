Наполи надхитри и изпревари Рома

Наполи изтръгна много важна победа с 1:0 в гостуването си на един от преките си конкуренти в челото на класирането - Рома. "Партенопеите" си тръгнаха с трите точки от визитата си на "Олимпико" от 13-ия кръг на Серия "А". Мачът не предложи много емоции и положенията пред двете врати бяха малко. Гостите обаче успяха да надхитрят своя опонент с гол на Давид Нерес в 36-ата минута и с тази победа го изпревариха във временното класиране.

Наполи стоеше една идея по-добре в началото на мача и пръв стигна до по-добри голови опасности, но първо Джовани Ди Лоренцо стреля покрай вратата, а в 21-вата минута изстрел на Ноа Ланг бе отразен от Миле Свилар.

В 36-ата минута гостите стигнаха и до откриване на резултата. Те организираха светкавична контраатака, Давид Нерес комбинира с Расмус Хойлунд, който го изведе зад защитата и бразилецът хладнокръвно реализира за 0:1.

И през втората част темпото на игра не се промени особено. Гостите отново имаха първи шанс за гол, но удар на Расмус Хойлунд бе спасен от Свилар.

Рома пък трудно създаваше по-добри голови положения, като едно от малкото такива се откри пред Лоренцо Пелегрини в 77-ата минута, но далечният му удар премина малко над напречната греда.

Най-чистото положение обаче бе създадено от Томазо Балданци в 89-ата минута, когато отправи силен удар, но Ваня Милинкович-Савич го отказа с блестящо спасяване.

Така Наполи се поздрави с победата и събра актив от 28 точки, като излезе на 2-рото място във временното класиране, с равни точки с лидера Милан. Рома пък падна до 4-тата позиция с 27 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages