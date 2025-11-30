Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Наполи надхитри и изпревари Рома

Наполи надхитри и изпревари Рома

  • 30 ное 2025 | 23:42
  • 1570
  • 1

Наполи изтръгна много важна победа с 1:0 в гостуването си на един от преките си конкуренти в челото на класирането - Рома. "Партенопеите" си тръгнаха с трите точки от визитата си на "Олимпико" от 13-ия кръг на Серия "А". Мачът не предложи много емоции и положенията пред двете врати бяха малко. Гостите обаче успяха да надхитрят своя опонент с гол на Давид Нерес в 36-ата минута и с тази победа го изпревариха във временното класиране.

Наполи стоеше една идея по-добре в началото на мача и пръв стигна до по-добри голови опасности, но първо Джовани Ди Лоренцо стреля покрай вратата, а в 21-вата минута изстрел на Ноа Ланг бе отразен от Миле Свилар.

В 36-ата минута гостите стигнаха и до откриване на резултата. Те организираха светкавична контраатака, Давид Нерес комбинира с Расмус Хойлунд, който го изведе зад защитата и бразилецът хладнокръвно реализира за 0:1.

И през втората част темпото на игра не се промени особено. Гостите отново имаха първи шанс за гол, но удар на Расмус Хойлунд бе спасен от Свилар.

Рома пък трудно създаваше по-добри голови положения, като едно от малкото такива се откри пред Лоренцо Пелегрини в 77-ата минута, но далечният му удар премина малко над напречната греда.

Най-чистото положение обаче бе създадено от Томазо Балданци в 89-ата минута, когато отправи силен удар, но Ваня Милинкович-Савич го отказа с блестящо спасяване.

Така Наполи се поздрави с победата и събра актив от 28 точки, като излезе на 2-рото място във временното класиране, с равни точки с лидера Милан. Рома пък падна до 4-тата позиция с 27 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

  • 30 ное 2025 | 19:34
  • 2074
  • 0
Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 9175
  • 1
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 1265
  • 0
Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

  • 30 ное 2025 | 18:51
  • 1036
  • 0
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 1091
  • 0
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
  • 2073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 60724
  • 66
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 100261
  • 600
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 11476
  • 217
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 46411
  • 46
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 39324
  • 34
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 22711
  • 185