Спортният директор на Атлетико с коментар за бъдещето на Симеоне младши

  • 28 ное 2025 | 22:22
  • 479
  • 0
Спортният директор на Атлетико МадридМатеу Алемани, коментира бъдещето на един от най-перспективните футболисти на отбора – Джулиано Симеоне. Той увери, че Симеоне е заслужил удължаване на контракта си, който в сегашния си вариант е до лятото на 2028 г. През последните две кампании футболистът се утвърди като един от основните играчи в състава на „дюшекчиите“, като през тази кампания има 3 гола и 5 асистенции в 17 мача от всички турнири.  

„Джулиано прави много, за да бъде считан за важен играч в отбора. След това ще проучим възможността, ще разговаряме с играча и неговите агенти. Когато сметнем за подходящо както за играча, така и за агента, ще прегледаме договора му“, увери Алемани.

Намерението на клуба е да удължи договора на Джулиано Симеоне до 2030 г., а също така да увеличи заплатата си, която в момента е една от най-ниските в отбора.

