  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико може да се включи в наддаването за Геи

Атлетико може да се включи в наддаването за Геи

  • 29 ное 2025 | 04:21
  • 187
  • 0
Атлетико може да се включи в наддаването за Геи

Атлетико Мадрид следи отблизо централния защитник на Кристъл Палас Марк Геи и е заинтересован да привлече играча, съобщава Football Espana.

Клубът разглежда Геи като потенциален заместник на Хосе Мария Хименес. Настоящият договор на играча с Кристъл Палас е до лятото на 2026 г. Атлетико разбира, че конкуренцията за подписването му ще бъде ожесточена, но е готов да положи всички усилия. Той остава основен приоритет за Ливърпул. Байерн Мюнхен и Барселона също се интересуват от защитника.

Този сезон Геи е изиграл 19 мача за клуба във всички турнири, като е отбелязал един гол и е дал две асистенции. Според Transfermarkt, трансферната му стойност е 50 млн евро.

