Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1398
  • 9
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Барселона посреща Атлетико Мадрид в дерби на “Спотифай Камп Ноу”, което започва в 22:00 часа. Това е изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига, който по принцип е насрочен за началото на януари. Тогава обаче двата тима, заедно с Реал Мадрид и Атлетик Билбао ще са в Саудитска Арабия за Суперкупата на Испания.

Барса влиза в сблъсъка като лидер, с три точки преднина пред столичани.

Оправдаха се очакванията, че и Педри, и Рафиня ще са титуляри за каталунците.

В същото време треньорът на Атлетико Диего Симеоне залага на само един чист нападател в лицето на Хулиан Алварес, а намиращият се в силна форма Александър Сьорлот е резерва.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

  • 2 дек 2025 | 18:58
  • 1896
  • 2
Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

  • 2 дек 2025 | 18:50
  • 1522
  • 0
Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

  • 2 дек 2025 | 18:13
  • 3079
  • 3
Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

  • 2 дек 2025 | 18:01
  • 1738
  • 0
Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

  • 2 дек 2025 | 18:00
  • 1294
  • 0
Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 17:57
  • 9634
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20476
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27537
  • 27
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1495
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20615
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27818
  • 10