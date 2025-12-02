Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Барселона посреща Атлетико Мадрид в дерби на “Спотифай Камп Ноу”, което започва в 22:00 часа. Това е изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига, който по принцип е насрочен за началото на януари. Тогава обаче двата тима, заедно с Реал Мадрид и Атлетик Билбао ще са в Саудитска Арабия за Суперкупата на Испания.

Барса влиза в сблъсъка като лидер, с три точки преднина пред столичани.

Оправдаха се очакванията, че и Педри, и Рафиня ще са титуляри за каталунците.

В същото време треньорът на Атлетико Диего Симеоне залага на само един чист нападател в лицето на Хулиан Алварес, а намиращият се в силна форма Александър Сьорлот е резерва.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Our starting XI to take on Barcelona 👊 pic.twitter.com/K1HyMieOUa — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 2, 2025