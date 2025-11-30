Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

  • 30 ное 2025 | 08:39
  • 1279
  • 4
Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

Атлетико (Мадрид) се превърна в единствения отбор в историята, който е повеждал в резултата в първите си 14 мача от първенството, отнемайки рекорд, който принадлежеше на Реал Мадрид от сезон 1991/92.

Атлетико Мадрид продължи с победите
Атлетико Мадрид продължи с победите

Историческо постижение, а голмайсторът срещу Овиедо Александър Сьорлот (при победата с 2:0) ще остане в историята като човекът, който вкара този рекорден гол. Също така – защото отбеляза толкова попадения за по-малко от половин час (два), колкото през цялата останала част от сезона. Той беше заменен след около час игра и не остана въодушевен, съдейки по изражението му, когато видя, че сменяният номер е 9. Искаше хеттрик, за който просто не му достигна време.

Рафa Мир може да се похвали три месеца по-късно, че именно той вкара гола, който донесе единствените загубени точки на Атлетико на „Метрополитано“. Този, който беше близо до това да стане играч на „дюшекчиите“ (в крайна сметка пристигна Кунья), припомня "Марка". Овиедо, който подобри играта си през втората част, стана десетата поредна жертва на тима на Диего Симеоне. Седем в Ла Лига (Виляреал, Райо, Реал Мадрид, Осасуна, Севиля и Леванте — преди астурианците) и три в Шампионската лига (Айнтрахт, Унион СЖ и Интер).

Снимки: Imago

