Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид не само си тръгна без точки от „Камп Ноу“, но и с тревожен списък от контузени играчи, което създава сериозни проблеми за близкото бъдеще на отбора. Джони Кардосо се контузи в самото начало на мача, Алекс Баена напусна през втората част, а Хосе Мария Хименес успя да завърши двубоя, но с обезпокоителни усещания. Медицинските прегледи потвърдиха, че последните двама страдат от „леки мускулни травми“. Те ще пропуснат мачовете на „Сан Мамес“ (събота, 6-и) и в Айндховен (вторник, 9-и).

„Скъсах се“, коментира Хименес на Кардосо, докато напускаше терена, накуцвайки и държейки се за задната част на бедрото. Предвид историята му с контузии, състоянието на уругваеца предизвика най-голямо безпокойство сред „дюшекчиите“. Клубът съобщи, че „централният защитник, който завърши мача с дискомфорт, страда от лека мускулна травма в дясното бедро“. Завръщането му ще зависи от възстановяването, но всичко сочи, че най-рано ще бъде на линия за мача с Жирона на 21-ви. Календарът е изключително натоварен.

От своя страна, Баена усети остро пробождане в задната част на бедрото си при опит за спринт. Самият той определи състоянието си като „дискомфорт“ след мача, а прегледите разкриха „лека мускулна травма в лявото бедро“.

Състоянието на Кардосо също будеше притеснение, след като той получи удар в коляното още във втората минута на мача. Американецът опита да продължи, тества се няколко пъти, но в крайна сметка поиска смяна. Първоначално се предполагаше възможно изкълчване, но медицинският доклад уточнява, че той „страда от силна контузия в постеролатералния ъгъл на лявото коляно без съпътстващи ставни увреждания“.

Освен загубата с 1:3, Атлетико понесе тежък удар на „Камп Ноу“, тъй като отборът вече беше лишен от двама титуляри в лицето на Йоренте и Льо Норман, които също се възстановяват от травми и се очаква да се завърнат скоро.