  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Атлетико определи цената, срещу която ще пусне Галахър в Манчестър Юнайтед

Атлетико определи цената, срещу която ще пусне Галахър в Манчестър Юнайтед

  • 2 дек 2025 | 04:42
  • 251
  • 0
Атлетико определи цената, срещу която ще пусне Галахър в Манчестър Юнайтед

Ръководството на Атлетико Мадрид е поставило цена от 30 милиона евро на полузащитника Конър Галахър, към когото интерес проявява Манчестър Юнайтед. Испанският клуб е склонен да се раздели с играча още през зимния трансферен прозорец.

Юнайтед обмисляше възможността да привлече бившия халф на Челси още в края на летния трансферен прозорец, но тогава до сделка не се стигна.

Въпреки това „червените дяволи“ може да подновят интереса си към Галахър през зимата. Самият англичанин иска да получава повече игрово време, за да увеличи шансовете си за участие на Световното първенство.

Галахър премина в Атлетико от Челси през лятото на 2024 г. срещу 34 милиона паунда. От началото на сезона обаче той започна като титуляр в едва три мача за мадридския тим.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо, Атлетико категорично отхвърля варианта за отдаване под наем и ще разглежда единствено оферти за постоянен трансфер.

Италианският журналист добави, че освен Манчестър Юнайтед, ситуацията около английския национал се следи и от други клубове от Англия и Италия.

