ФА отхвърли жалбата на Евертън за фамозния червен картон на Гей

Футболната асоциация на Англия е отхвърлила жалбата на Евертън за червения картон на Идриса Гей, който му бе показан заради това, че удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн по време на мача с Манчестър Юнайтед в понеделник. След мача мениджърът на “карамелите” Дейвид Мойс изрази недоволство от решението на Тони Харингтън, като дори заяви, че му харесва играчите му да се бият помежду си, ако някой е направил нещо неправилно.

Джордан Пикфорд раздели двамата играчи по време на самия мач, а след него Гей се извини на своите съотборници и конкретно на Кийн. Вчера в клуба дори се пошегуваха с цялата ситуация, след като заснеха хумористичен клип, в който двамата излязоха един срещу друг с боксови ръкавици, след което се прегърнаха.

Michael Keane and Idrissa Gueye are at it again! 😅🥊 pic.twitter.com/WRVT117XRn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025

“Обжалвахме червения картон, но жалбата ни беше отхвърлена. Не ни беше дадена причина за отхвърлянето, но обжалвахме незабавно.

Искаме страст. Невинаги я искаме в стила, в който се появи в понеделник вечер, но със сигурност искаме тази страст и отдаденост от всички играчи. Всичко приключи веднага и продължихме напред бързо. Всичко беше уредено в съблекалнята”, коментира Мойс на днешната си пресконференция.

При това положение Гей ще пропусне следващите три мача на Евертън в Премиър лийг - срещу Нюкасъл, Борнемут и Нотингам Форест.