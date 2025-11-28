Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. ФА отхвърли жалбата на Евертън за фамозния червен картон на Гей

ФА отхвърли жалбата на Евертън за фамозния червен картон на Гей

  • 28 ное 2025 | 19:41
  • 126
  • 0

Футболната асоциация на Англия е отхвърлила жалбата на Евертън за червения картон на Идриса Гей, който му бе показан заради това, че удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн по време на мача с Манчестър Юнайтед в понеделник. След мача мениджърът на “карамелите” Дейвид Мойс изрази недоволство от решението на Тони Харингтън, като дори заяви, че му харесва играчите му да се бият помежду си, ако някой е направил нещо неправилно.

Джордан Пикфорд раздели двамата играчи по време на самия мач, а след него Гей се извини на своите съотборници и конкретно на Кийн. Вчера в клуба дори се пошегуваха с цялата ситуация, след като заснеха хумористичен клип, в който двамата излязоха един срещу друг с боксови ръкавици, след което се прегърнаха.

“Обжалвахме червения картон, но жалбата ни беше отхвърлена. Не ни беше дадена причина за отхвърлянето, но обжалвахме незабавно.

Искаме страст. Невинаги я искаме в стила, в който се появи в понеделник вечер, но със сигурност искаме тази страст и отдаденост от всички играчи. Всичко приключи веднага и продължихме напред бързо. Всичко беше уредено в съблекалнята”, коментира Мойс на днешната си пресконференция.

При това положение Гей ще пропусне следващите три мача на Евертън в Премиър лийг - срещу Нюкасъл, Борнемут и Нотингам Форест.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

Новата сделка за тeлевизионните права на Ла Лига

  • 28 ное 2025 | 18:11
  • 547
  • 0
Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

Загубата от Челси ще доведе до успешен сезон за Барселона, вярва Лапорта

  • 28 ное 2025 | 18:01
  • 764
  • 0
Бивш халф на Милан: Провалих се срещу Роберто Карлуш, не трябваше да напускам Челси

Бивш халф на Милан: Провалих се срещу Роберто Карлуш, не трябваше да напускам Челси

  • 28 ное 2025 | 17:54
  • 4721
  • 0
Световен шампион с Италия се бори с деформация на краката

Световен шампион с Италия се бори с деформация на краката

  • 28 ное 2025 | 17:07
  • 1275
  • 0
Артета: Челси има изключително качество в атака, много от контузените ни са близо до завръщане

Артета: Челси има изключително качество в атака, много от контузените ни са близо до завръщане

  • 28 ное 2025 | 17:06
  • 1927
  • 0
Аморим: Трябваше да имаме повече точки

Аморим: Трябваше да имаме повече точки

  • 28 ное 2025 | 16:13
  • 936
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11832
  • 22
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 6311
  • 4
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 16412
  • 67
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 16502
  • 36
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 24313
  • 23
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 8424
  • 7