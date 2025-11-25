Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Грозно: ултраси на Евертън хвърлиха факли към зоната за фенове на Юнайтед с ограничена подвижност

Грозно: ултраси на Евертън хвърлиха факли към зоната за фенове на Юнайтед с ограничена подвижност

  • 25 ное 2025 | 04:26
  • 189
  • 0
Грозно: ултраси на Евертън хвърлиха факли към зоната за фенове на Юнайтед с ограничена подвижност

Грозна сцена се случи на „Олд Трафорд“ в понеделник вечер. По време на мача между Манчестър Юнайтед и Евертън, от сектора на гостуващите фенове започнаха да летят факли, които паднаха в зоната, където бяха настанени привържениците на „червените дяволи“ с ограничена подвижност, пише "А Бола"

Сред феновете на Юнайтед, присъстващи на мястото, почти всички в инвалидни колички и следователно с трудности при напускане на зоната, настъпи паника, докато от сектора непосредствено отдолу няколко души веднага се притекоха към засегнатата зона, опитвайки се да изгасят факлите или да помогнат за евакуацията.

Инцидентът бързо беше разрешен и за щастие няма пострадали. Това обаче не попречи на огромния хор от протести, който веднага се чу към сектора на феновете на Евертън.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

  • 25 ное 2025 | 03:21
  • 354
  • 0
Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

  • 25 ное 2025 | 03:08
  • 381
  • 0
Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

  • 25 ное 2025 | 02:35
  • 759
  • 0
Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

  • 25 ное 2025 | 01:32
  • 303
  • 0
Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

Микел Мерино: Езе е невероятно попълнение

  • 25 ное 2025 | 01:05
  • 482
  • 0
ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

ПСЖ ще прави сателит, където да развива талантите си

  • 25 ное 2025 | 00:44
  • 603
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 15437
  • 103
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 29969
  • 43
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 21225
  • 31
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 59433
  • 31
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 21754
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 43716
  • 117