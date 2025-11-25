Грозно: ултраси на Евертън хвърлиха факли към зоната за фенове на Юнайтед с ограничена подвижност

Грозна сцена се случи на „Олд Трафорд“ в понеделник вечер. По време на мача между Манчестър Юнайтед и Евертън, от сектора на гостуващите фенове започнаха да летят факли, които паднаха в зоната, където бяха настанени привържениците на „червените дяволи“ с ограничена подвижност, пише "А Бола"

Сред феновете на Юнайтед, присъстващи на мястото, почти всички в инвалидни колички и следователно с трудности при напускане на зоната, настъпи паника, докато от сектора непосредствено отдолу няколко души веднага се притекоха към засегнатата зона, опитвайки се да изгасят факлите или да помогнат за евакуацията.

Инцидентът бързо беше разрешен и за щастие няма пострадали. Това обаче не попречи на огромния хор от протести, който веднага се чу към сектора на феновете на Евертън.