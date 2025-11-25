След сбиването в Евертън - на Острова припомниха известни сблъсъци между съотборници

В понеделник вечерта на "Олд Трафорд" се случи нещо рядко срещано - играчите на Евертън Идриса Гей и Майкъл Кийн се сдърпаха, като опитният сенегалец дори шамароса бранителя, заради което бе изгонен. Това все пак не попречи на "карамелите" да победят като гости Манчестър Юнайтед с 1:0. Впоследствие Гей поднесе извиненията си за инцидента.

Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

Куриозната ситуация накара "Дейли Мейл" да припомни по-известните случаи на Острова, в които съотборници стигат до конфликти и дори бой на терена.

Arsenal star left Nicklas Bendtner with a 'bloody nose', Craig Bellamy once attacked John Arne Riise with a golf club... and Kieron Dyer's clash with Lee Bowyer - when team-mates turn rivals after Idrissa Gueye's slap on Michael Keane https://t.co/CCFwdCU0LR — Daily Mail Sport (@MailSport) November 25, 2025

Брус Гробелар срещу Стив Макманаман

Вратарят на Ливърпул Брус Гробелар бе извън кожата си, когато нескопосано изчистване на Стив Макманаман подари гол на Евертън в мърсисайдското дерби през септември 1993 г. След като Марк Уорд от "карамелите" заби топката в ъгъла, стражът се нахвърли върху Макманаман и започна да му крещи.

Напрежението ескалира, когато Гробелар сграбчи младия играч за челюстта и избута главата му назад. Макманаман отвърна с бутане с две ръце, преди да се оттегли, докато зимбабвиецът продължаваше да кипи от ярост. За щастие на мърсисайдци нито един от двамата не беше изгонен, но Ливърпул допусна трета поредна загуба, след като Тони Коти се разписа късно за крайното 2:0 в полза на "карамелите“ на доскорошния стадион на Евертън "Гудисън Парк“.

Лий Бойър срещу Киърън Дайър

В може би едно от най-популярните сбивания между съотборници бяха замесени играчите на Нюкасъл Лий Бойър и Киърън Дайър. Te двамата бяха изгонени след яростен сблъсък на „Сейнт Джеймсис Парк“ през април 2005 г.

„Свраките“ вече губеха с 0:3 и бяха с човек по-малко срещу Астън Вила, когато двамата халфове стигнаха до бой. По-късно Бойър обясни, че е бил вбесен, защото Дайър няколко пъти е пропуснал да му подаде в голови позиции. Той обаче твърди, че враждата не е продължила след това. И двамата бяха наказани за полуфинала за ФА Къп срещу Манчестър Юнайтед, който "свраките“ загубиха с 1:4.

Трябва да се отбележи, че и двамата изглеждаха дълбоко засрамени, докато се извиняваха на феновете след инцидента. Мениджърът на Нюкасъл тогава Греъм Сунес не можеше да повярва на видяното. "Мисля, че за мен това е прецедент, никога не съм виждал подобно нещо. Остри думи между играчи има във всеки футболен мач, но е много необичайно това да доведе до случилото се днес", каза той.

Емануел Адебайор срещу Никлас Бендтнер

Нападателите на Арсенал Емануел Адебайор и Никлас Бендтнер очевидно са имали обтегнати отношения и в най-добрите си дни, а конфликтът им достигна връхната си точка по време на разгром от Тотнъм през януари 2008 г.

„Артилеристите“ губеха с 4:0 в полуфинал за Купата на лигата срещу Тотнъм – сблъсък, който щяха да загубят с общ резултат 2:6 – когато Адебайор влезе в игра и според твърденията е бил бесен, че трябва да хаби енергия и да компенсира недостатъците на датчанина. Бендтнер, който си отбеляза автогол в същия мач, обяснява в автобиографията си от 2020 г.: „Адебайор крещи, че по моя вина трябва да влиза и да си хаби енергията: „Тук съм, защото играеш като л***о“.“

„Това не е особено окуражаващо и малко след това, когато спечелихме корнер, и двамата се озовахме на задната греда. Имаше много бутане и блъскане и изведнъж започнахме да се бием. Бутахме се напред-назад, докато играчите на Тотнъм гледаха озадачено. След това Адебайор твърди, че съм му показал среден пръст, но аз не си спомням такова нещо", пише "Лорд" Бендтнер.

„Това, което си спомням, е как той заби главата си напред. Това е типично за него. Държи се нелогично. Напълно непредсказуемо. Не знам дали беше напълно умишлено, но го усетих като удар с глава право в основата на носа. Кръвта шурна и носът ми се поду. Сякаш не е достатъчно голям. Уилям Галас се втурна и ни разтърва. Но Адебайор не беше приключил с мен. Трябваше да го изведат, докато съдията му показваше жълт картон", пише още датчанинът.

„Когато прозвуча последният съдийски сигнал, нашите вечни съперници бяха спечелили с 5:1. Това е най-голямата ни загуба в дерби от векове и никой в отбора не можеше да го понесе. Разбира се, аз лично обвинявах Адебайор, което вероятно е пресилено. Но наистина исках да го докопам за един разговор на четири очи и предполагам, че чувството е било взаимно, защото човек от треньорския щаб трябваше да го задържа в тунела.

„Когато най-накрая се сблъскахме в съблекалнята, имахме много неща да си кажем. Неща, които не бих могъл да изрека 12 години по-късно. Никой от нас не се сдържаше и това имаше последствия. Шефът ни глоби и двамата с по две седмични заплати", завършва Бендтнер. Адебайор пък избегна обвинение за насилствено поведение от Футболната асоциация и се извини, но беше наказан за четири мача и двамата така и не се сдобриха.

Хюн-Мин Сон срещу Юго Лорис

Този инцидент не бе чак толкова "кървав", но беше шокиращо да се видят две от лидерските фигури на Тотнъм в яростен конфликт през юли 2020 г., както и да се чуе любопитният коментар на Жозе Моуриньо след това.

Футболът тъкмо се беше завърнал след принудителната пауза заради Ковид-19, когато вратарят Лорис изля гнева си върху Сон заради това, че не се върна в защита срещу Евертън. Французинът блъсна нападателя и се наложи цели трима съотборници да го удържат, за да не ескалира ситуацията. Сон се измъкна към тунела, докато съотборникът му продължаваше да сипе обиди.

В крайна сметка „шпорите“ спечелиха мача с 1:0, а Моуриньо беше във философско настроение. "Красиво е. Вероятно е последствие от нашите събрания. Ако искате да обвините някого за това, то това съм аз. Бях критичен към момчетата си, защото според мен те не са достатъчно критични към себе си. Поисках от тях да изискват повече от другите, да поставят колегите си под напрежението на отборния дух, който трябва да притежаваш.

Имаше няколко лоши думи, но мисля, че това беше нещо много важно за израстването на отбора. Един отбор от добри момчета, отбор от мили момчета, единственото, което може да спечели в края на сезона, е купата за феърплей. Нещо, което никога не съм печелил и нямам интерес да печеля. В моите печеливши отбори сме имали големи скандали, големи битки в отбора", казва тогава португалецът.

Крейг Белами срещу Йон Арне Рийзе

Февруари 2007 г. Ливърпул гостува на Барселона в 1/8-финал от Шампионската лига. Няколко дни по-рано Рафаел Бенитес завежда отбора в Португалия за разпускане и, както беше обичайно по онова време, се изпиват няколко бири. Случилото се там слага край на приятелството между двама играчи.

Крейг Белами настоявал Йон-Арне Рийзе да изпее песен на караоке, след като се бил измъкнал от това по Коледа, но норвежецът категорично отказал. Както Рийзе си спомня в автобиографията си: "Вбесен, отидох при него: "Няма да пея. Млъквай, иначе ще те смачкам!“. Той изкрещя в отговор: "Ще те убия, рижаво копеле!“.

В този момент норвежката звезда сметнала за разумно да си тръгне и се прибрала в хотела. По-късно същата вечер обаче Белами нахлул в стаята му, залитайки, със стик за голф номер 8, който бил взел назаем от съотборника си Стив Финън. Рийзе описва последвалите събития в автобиографията си – разказ, който до голяма степен съвпада със спомените на Белами.

"Белами вдигна стика над главата си и замахна с всичка сила. Опита се да удари пищялите ми, което щеше да сложи край на кариерата ми, но успях да дръпна крака си навреме. Скочих от леглото, дръпнах чаршафа и го държах между нас, сякаш бях някакъв полусънен матадор. Белами изръмжа: „Никой не ме унижава така пред момчетата!“. Беше напълно извън контрол.

"Не ми пука, ако отида в затвора! Децата ми имат достатъчно пари за училище и всичко останало. Не ми пука. Ще те пребия!“, крещял уелсецът. "Той вдигна стика и замахна отново. Този път уцели. С пълна сила в бедрото ми. Бях толкова пълен с адреналин, че не усетих болката, но той ме удари силно. Беше железен стик. Следващият удар се стовари върху бедрото ми. Опитвах се да държа чаршафа, но той продължаваше да нанася удари. Можеше сериозно да ме контузи", пише пък Рийзе.

Скандал разтърси Марсилия, провансалци отстраниха двама свои

В крайна сметка норвежецът го предизвикал на юмручен бой, насрочен за следващата сутрин, но до такъв така и не се стигнало. Лагерът бил изпълнен с хаос, като ден по-късно вратарите Пепе Рейна и Йежи Дудек дори били арестувани.

Но футболът, по свой забавен начин, подрежда нещата. Ливърпул печели мача срещу Барселона с 2:1. Белами вкарва изравнителния гол и празнува със замах на стик за голф. А кой отбелязва победното попадение? Рийзе, след асистенция на уелсеца.

Садио Мане ударил Сане след загубата на “Етихад”

Разбира се, сбиванията между съотборници съвсем не са само в Англия, като през този сезон типичен пример за това бе боят в Марсилия между Адриен Рабио и Джонатан Роу след загубата на ОМ от Ница. Впоследствие и двамата бяха отстранени от отбора и напуснаха клуба. Само преди две години две години пък звездите на Байерн (Мюнхен) Садио Мане и Льорой Сане стигнаха до юмручна схватка след тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити в Шампионската лига. Случайно или не, още през лятото на 2023 г. сенегалецът напусна баварския гранд.

Следвай ни:

Снимки: Imago