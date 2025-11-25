Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

Евертън сътвори прецедент със снощния си успех с 1:0 над Манчестър Юнайтед. “Карамелите” станаха първият отбор в историята на Премиър лийг, който печели мач като гост на “Олд Трафорд” в намален състав.
В предишните 46 случая, в които “червените дяволи” са имали числово превъзходство в свой домакински двубой, те са постигнали 36 победи и са направили 10 равенства. Снощи Евертън остана с човек по-малко на терена още в 13-ата минута, тъй като полузащитникът Идриса Гей беше отстранен от игра за пререкание и удар срещу своя съотборник Майкъл Кийн. Въпреки това тимът успя да реализира победен гол в 29-ата минута, когато се разписа Киърнън Дюсбъри-Хол.
Победата е специална и за мениджъра на ливърпулци Дейвид Мойс. За първи път той успя да спечели своя шампионатна визита на “Олд Трафорд”, като в предишните си 18 двубоя като гост на Юнайтед той имаше 13 загуби и 4 ремита.
