Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

  • 25 ное 2025 | 12:20
  • 291
  • 0

Евертън сътвори прецедент със снощния си успех с 1:0 над Манчестър Юнайтед. “Карамелите” станаха първият отбор в историята на Премиър лийг, който печели мач като гост на “Олд Трафорд” в намален състав.

В предишните 46 случая, в които “червените дяволи” са имали числово превъзходство в свой домакински двубой, те са постигнали 36 победи и са направили 10 равенства. Снощи Евертън остана с човек по-малко на терена още в 13-ата минута, тъй като полузащитникът Идриса Гей беше отстранен от игра за пререкание и удар срещу своя съотборник Майкъл Кийн. Въпреки това тимът успя да реализира победен гол в 29-ата минута, когато се разписа Киърнън Дюсбъри-Хол.

Победата е специална и за мениджъра на ливърпулци Дейвид Мойс. За първи път той успя да спечели своя шампионатна визита на “Олд Трафорд”, като в предишните си 18 двубоя като гост на Юнайтед той имаше 13 загуби и 4 ремита.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

  • 25 ное 2025 | 08:12
  • 2029
  • 2
Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

  • 25 ное 2025 | 07:36
  • 1105
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543310
  • 30
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2098
  • 0
Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 06:31
  • 4629
  • 1
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 5738
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 6949
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543310
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 5461
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 5738
  • 9
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2098
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5952
  • 1