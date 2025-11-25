Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Гари Невил със силни критики към Манчестър Юнайтед, един от играчите на Аморим на мушката

Гари Невил със силни критики към Манчестър Юнайтед, един от играчите на Аморим на мушката

  • 25 ное 2025 | 10:02
  • 3119
  • 0

Бившият играч на Манчестър Юнайтед и сегашен анализатор на Sky Sports Гари Невил логично бе доста критичен към представянето на "червените дяволи" снощи срещу Евертън при загубата с 0:1 на "Олд Трафорд“. Тимът на Рубен Аморим допусна поражението, въпреки че игра на практика почти цял мач с човек повече, след като халфът на гостите Идриса Гей се спречка със съотборника си Майкъл Кийн и бе изгонен.

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Разочарованието на Невил избухна, докато Юнайтед преследваше изравнителен гол с човек повече, като той разкритикува ролята специално на Люк Шоу в защитната тройка на Рубен Аморим.

„Не казвам, че е лесно да се играе срещу десет души, но трябва да играеш с някаква настойчивост, трябва да изпратиш възможно най-много играчи напред, в предни позиции“, коментира Невил в ефира на Sky Sports.

"Шоу започва да се движи малко напред, но се разхожда, нека бъдем ясни“, продължи той. Представянето остави Невил все по-разочарован с напредването на второто полувреме, а Ман Юнайтед така и не успя да пробие съпротивата на десетимата играчи на съперника.

Той подчерта, че Шоу не е трябвало да бъде използван в центъра, когато Юнайтед е имал нужда от атакуващи подкрепления напред по терена, добавяйки: "Не можеш да правиш това. Трябва да тичаш напред всеки път, не ме интересува. Към Йоро имам повече съчувствие, защото той не се чувства толкова комфортно с топката, но Шоу не трябва да играе там. Това е загуба на време, не ме интересува. Честно казано, с това, което прави там, не заблуждаваш никого“.

„Много лоша вечер за Манчестър Юнайтед, на моменти дори срамна. Няма извинение. Не искам да чувам за контузиите. Евертън доминираше с 11 срещу 10 играчи, по различен начин, но те ги доминираха чрез борбения си дух и начина си на мислене", завърши Невил.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

  • 25 ное 2025 | 08:12
  • 1612
  • 1
Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

  • 25 ное 2025 | 07:36
  • 929
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542791
  • 30
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1638
  • 0
Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 06:31
  • 4080
  • 1
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4775
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542791
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 3363
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4775
  • 4
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1638
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5087
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 33882
  • 113