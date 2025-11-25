Гари Невил със силни критики към Манчестър Юнайтед, един от играчите на Аморим на мушката

Бившият играч на Манчестър Юнайтед и сегашен анализатор на Sky Sports Гари Невил логично бе доста критичен към представянето на "червените дяволи" снощи срещу Евертън при загубата с 0:1 на "Олд Трафорд“. Тимът на Рубен Аморим допусна поражението, въпреки че игра на практика почти цял мач с човек повече, след като халфът на гостите Идриса Гей се спречка със съотборника си Майкъл Кийн и бе изгонен.
Разочарованието на Невил избухна, докато Юнайтед преследваше изравнителен гол с човек повече, като той разкритикува ролята специално на Люк Шоу в защитната тройка на Рубен Аморим.
„Не казвам, че е лесно да се играе срещу десет души, но трябва да играеш с някаква настойчивост, трябва да изпратиш възможно най-много играчи напред, в предни позиции“, коментира Невил в ефира на Sky Sports.
"Шоу започва да се движи малко напред, но се разхожда, нека бъдем ясни“, продължи той. Представянето остави Невил все по-разочарован с напредването на второто полувреме, а Ман Юнайтед така и не успя да пробие съпротивата на десетимата играчи на съперника.
Той подчерта, че Шоу не е трябвало да бъде използван в центъра, когато Юнайтед е имал нужда от атакуващи подкрепления напред по терена, добавяйки: "Не можеш да правиш това. Трябва да тичаш напред всеки път, не ме интересува. Към Йоро имам повече съчувствие, защото той не се чувства толкова комфортно с топката, но Шоу не трябва да играе там. Това е загуба на време, не ме интересува. Честно казано, с това, което прави там, не заблуждаваш никого“.
„Много лоша вечер за Манчестър Юнайтед, на моменти дори срамна. Няма извинение. Не искам да чувам за контузиите. Евертън доминираше с 11 срещу 10 играчи, по различен начин, но те ги доминираха чрез борбения си дух и начина си на мислене", завърши Невил.