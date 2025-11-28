Идриса Гей и Майкъл Кийн отново се "сбиха"

Идриса Гей и Майкъл Кийн подновиха "враждата" помежду си на "босовия ринг". След спречкването помежду си в мача с Манчестър Юнайтед, сега двамата явно са изгладили различинята помежду си и това ясно се вижда от клип, публикуван в социалните мрежи.

Michael Keane and Idrissa Gueye are at it again! 😅🥊 pic.twitter.com/WRVT117XRn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025

На видеото се виждат Гей и Кийн, екипирани с боксови ръкавици и подготвени за битка, сякаш са на UFC ринг. Разбира се, клипът е с хумористичен тон, а накрая двамата футболисти се прегръщат приятелски, слагайки край на полемиката, породена от изгонването.

Идриса Гей се превърна в главно действащо лице на един от най-необичайните моменти от началото на сезона. В 12-ата минута на мача между Манчестър Юнайтед и Евертън, игран на „Олд Трафорд“ и завършил с победа за „карамелите“ (1:0), сенегалският полузащитник беше изгонен за шамар срещу съотборника си Майкъл Кийн. Реферът определи действието като проява на насилие и му показа директен червен картон.

След мача Гей се извини чрез профилите си в социалните мрежи. Самият мениджър на Евертън, Дейвид Мойс, опита да намали напрежението, като заяви, че „харесва, когато играчите му се ядосват един на друг“.