Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Идриса Гей и Майкъл Кийн отново се "сбиха"

Идриса Гей и Майкъл Кийн отново се "сбиха"

  • 28 ное 2025 | 07:03
  • 686
  • 0

Идриса Гей и Майкъл Кийн подновиха "враждата" помежду си на "босовия ринг". След спречкването помежду си в мача с Манчестър Юнайтед, сега двамата явно са изгладили различинята помежду си и това ясно се вижда от клип, публикуван в социалните мрежи.

На видеото се виждат Гей и Кийн, екипирани с боксови ръкавици и подготвени за битка, сякаш са на UFC ринг. Разбира се, клипът е с хумористичен тон, а накрая двамата футболисти се прегръщат приятелски, слагайки край на полемиката, породена от изгонването.

Идриса Гей се превърна в главно действащо лице на един от най-необичайните моменти от началото на сезона. В 12-ата минута на мача между Манчестър Юнайтед и Евертън, игран на „Олд Трафорд“ и завършил с победа за „карамелите“ (1:0), сенегалският полузащитник беше изгонен за шамар срещу съотборника си Майкъл Кийн. Реферът определи действието като проява на насилие и му показа директен червен картон.

След мача Гей се извини чрез профилите си в социалните мрежи. Самият мениджър на Евертън, Дейвид Мойс, опита да намали напрежението, като заяви, че „харесва, когато играчите му се ядосват един на друг“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рейнджърс взе първа точка в Лига Европа

Рейнджърс взе първа точка в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 01:19
  • 886
  • 0
Гръцка трагедия за Фиорентина

Гръцка трагедия за Фиорентина

  • 28 ное 2025 | 01:05
  • 1424
  • 1
Обещаха премия от 1,5 млн. евро за националите на Косово, ако се класират за Световното

Обещаха премия от 1,5 млн. евро за националите на Косово, ако се класират за Световното

  • 28 ное 2025 | 00:53
  • 1238
  • 0
Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

  • 28 ное 2025 | 00:47
  • 997
  • 0
Абърдийн и Митов се провалиха срещу арменци и класирането напред се превръща в мираж

Абърдийн и Митов се провалиха срещу арменци и класирането напред се превръща в мираж

  • 28 ное 2025 | 00:43
  • 2299
  • 1
Давиде Калабрия донесе трите точки на Панатинайкос срещу Щурм

Давиде Калабрия донесе трите точки на Панатинайкос срещу Щурм

  • 28 ное 2025 | 00:42
  • 757
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 96927
  • 297
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 45833
  • 30
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 433
  • 0
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 24665
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 13203
  • 11
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 18040
  • 14