Аморим: Страхувам се да не се завърне настроението от миналия сезон

Мениджърът Рубен Аморим призна, че Манчестър Юнайтед е далеч от нивото, на което трябва да бъде, след като отборът записа четвъртата си загуба за сезона в Премийр лийг в домакинството си на Евертън (0:1). Още по-притеснителното е, че "карамелите" спечелиха, макар да играха близо 80 минути с човек по-малко. Юнайтед пропусна шанса да влезе в топ пет за трети пореден мач, след като в предишните си срещи записа равенства като гост на Нотингам Форест и Тотнъм. Аморим на практика призна, че кратката серия от пет мача без загуба е била лъжлива надежда и призна, че е притеснен да не се завърне настроението от миналия сезон.

„Знам в какъв етап се намираме в момента. Имах това усещане и по време на тази серия. Винаги говоря за това. Не сме там, дори не сме близо до точката, в която трябва да бъдем, за да се борим за най-добрите позиции в лигата. Имаме много работа за вършене и трябва да бъдем перфектни, за да печелим мачове. Днес не бяхме перфектни. През последните пет седмици всички хвалеха нашето развитие. Аз обаче винаги казвам едно и също. Дори не сме близо до момента, в който се предполага, че трябва да бъде този клуб“, заяви Аморим.

Представянето на Юнайтед напомни за слабата им домакинска форма от миналия сезон, когато загубиха седем пъти на „Олд Трафорд“, без да отбележат гол.

„Страхувам се да не се върнем към това усещане от миналия сезон.Това е най-голямото ми притеснение. Трябва да работим заедно. И ще работим заедно.“

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

За „червените дяволи“ липсваха летните попълнения Матеус Куня и Бенямин Шешко, докато Джошуа Зиркзее започна като титуляр за първи път от 225 дни.

„Разбира се, когато имаш повече играчи с различни характеристики, особено като Куня или Бен, имаш повече опции да вкарваш голове. Особено срещу ниско разположени защити, където няма пространства. Но това е просто извинение. Имаме играчи на терена. Можехме да загубим мача, но с различен интензитет, с разбиране за момента, в който другият отбор се сбива помежду си и получава червен картон. Мисля, че не разбрахме моментите в мача през всичките 90 минути. Това е моя вина. Трябва да бъда по-добър в обясненията си към играчите как да действат във всяка ситуация от мача. Отново, мисля, че те започнаха мача с различен интензитет и това беше наистина трудно за нас“, завърши португалецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages