Мойс: Съдията трябваше да помисли повече, преди да покаже червения картон

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс остана доволен от успеха с 1:0 над Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". "Карамелите" измъкнаха трите точки, макар да играха с човек по-малко от 13-тата минута, когато Идриса Гей бе изгонен с директен червен картон, след като удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн. Мойс обаче не бе съгласен със съдията за това му решение и заяви, че той е "трябвало да помисли повече, преди да покаже червения картон".

„Ако не се беше случило нищо, не мисля, че някой на стадиона щеше да е изненадан. Казаха ми, че според правилата на играта, ако удариш шамар на свой съотборник, може да си навлечеш проблеми. Но има и друга страна на нещата: харесва ми играчите ми да се бият помежду си, ако някой не е направил правилното нещо. Ако искаш тази твърдост и устойчивост, за да постигнеш резултат, искаш някой да реагира“, заяви Мойс.

„Разочарован съм, че получихме червен картон. Но всички сме били футболисти, ядосваме се на съотборниците си. Той се извини за изгонването, похвали играчите, благодари им и се извини за случилото се“, допълни шотландецът.

След мача Гей публикува извинение в Instagram.

„Нищо не оправдава такова поведение. Първо искам да се извиня на моя съотборник Майкъл Кийн. Поемам пълна отговорност за реакцията си. Извинявам се също на съотборниците си, на щаба, на феновете и на клуба. Това, което се случи, не отразява кой съм аз или ценностите, които отстоявам. Емоциите могат да вземат връх, но нищо не оправдава такова поведение. Ще се погрижа това никога повече да не се повтаря. Момент на лудост“, написа Гей.

