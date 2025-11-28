Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Роналдо отваря ексклузивен бизнес клуб в Мадрид

Роналдо отваря ексклузивен бизнес клуб в Мадрид

  • 28 ное 2025 | 05:21
  • 270
  • 0
Роналдо отваря ексклузивен бизнес клуб в Мадрид

Въпреки че е на 40 години, Кристиано Роналдо продължава да играе на високо ниво в първенството на Саудитска Арабия, но вече планира следващия етап от живота си, когато окончателно ще се оттегли от активна дейност. Осигурил финансово много бъдещи поколения на семейството си, португалският ас разширява бизнес дейностите си.

Новото му начинание е ултралуксозен частен клуб в Мадрид. Мястото ще бъде достъпно изключително за членове, които ще плащат изключително висока такса и ще трябва да спазват строги правила. Както се очаква, менюто ще включва само качествени и здравословни опции, съобразени с хранителните принципи на топ спортиста, изключвайки напитки като Coca Cola и бързо хранене.

Многофункционалният комплекс, с обща площ от 1000 квадратни метра, ще бъде реализиран в сътрудничество с Mabel Hospitality, утвърдена компания в областта на кетъринга, известна със създаването на многократно награждавани ресторанти по света.

Едно от най-специфичните изисквания на клуба ще бъде забраната за използване на мобилни телефони. Целта на това правило е да се осигури абсолютна поверителност за избраните клиенти, които ще плащат годишен абонамент от 15 000 евро.

През деня пространството ще функционира като бизнес център, предлагащ частни офиси, коуъркинг зони и студия за подкасти. Вечер ще се превръща в елегантна социална и гастрономическа дестинация, с множество ресторанти и винен клуб за изискани вкусове.

Снимки: Gettyimages

