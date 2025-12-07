Популярни
Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

Антверп постигна класическиу спех с 3:0 в домакинството си на Генк от 17-ия кръг на първенството на Белгия. Българският национал Росен Божинов бе титуляр за домакините и получи висока оценка за изявите си.

Тибо Сомерс откри резултата за домакините още в 8-ата минута, а в 14-тата Маурисио Бенитес удвои.

Третото попадение пък бе дело на Винсент Янсен в 56-ата минута, с което оформи крайното 3:0.

Това бе втора поредна за Антверп, който се изкачи до 10-ото място в класирането с 20 точки. Генк е на 8-ата позиция с 23 точки.

Снимки: Imago

