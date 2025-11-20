Кристиано Роналдо превъзхожда Мбапе като манталитет, смята Куртоа

Вратарят на Реал Мадрид и белгийския национален отбор Тибо Куртоа сравни нападателя на мадридчани Килиан Мбапе с този на Ал-Насър Кристиано Роналдо по отношение на лидерските качества.

"Мбапе и Кристиано - кой е по-добрият лидер и как се различават? Не играх с Роналдо, защото лятото, в което пристигнах в Реал Мадрид, той премина в Ювентус. Двамата са различни, но Кристиано все още има малко по-силен манталитет на победител в сравнение с Килиан. Сега той наистина промени посоката и води отбора. Ясно е, че е лидер и това ще става все по-очевидно с всеки мач", каза Куртоа, цитиран от БТА.

Мбапе има 18 мача в 16 мача през настоящия сезон с екипа на лидера в класирането на Ла Лига.