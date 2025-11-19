Кристиано Роналдо до световни лидери на вечеря в Белия дом, направи си селфи с Мъск и Инфантино

Снощи Кристиано Роналдо (40 г.) присъства на официална вечеря в Белия дом, организирана от престолонаследника на Саудитска Арабия, която събра „световни лидери в бизнеса и спорта“, сред които Тим Кук, Илон Мъск и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

За първи път от 11 години Кристиано Роналдо се появи в Съединените щати. Във вторник, в деня, когато Доналд Тръмп прие на официален прием Мохамед бин Салман, престолонаследника на Саудитска Арабия, известният футболист също беше поканен в Белия дом.

Кристиано беше един от десетките участници в вечерята, организирана от Белия дом, която се проведе в края на ден, в който американската администрация се похвали, че „президентът Доналд Дж. Тръмп е засилил икономическото и отбранителното партньорство с Кралство Саудитска Арабия“.

Роналдо беше настанен на централна маса, до ключова фигура от саудитската делегация. На поканата откликнаха и технологични лидери като Илон Мъск и Тим Кук, както и президентът на ФИФА Джани Инфантино, който все по-често присъства около Доналд Тръмп.

В началото на вечерта Доналд Тръмп не пропусна да спомене Кристиано Роналдо, облечен безупречно за случая.

„Залата е пълна със световни лидери в бизнеса, спорта... Знаете ли, синът ми е голям фен на Роналдо, където и да е той в тази стая. Барън успя да се срещне с него и мисля, че сега уважава баща си малко повече, като се има предвид, че аз ги запознах. Искам да благодаря и на двама ви, че сте тук, това е наистина чест“, каза американският президент. Барън Тръмп, на 19 години, е играл футбол на гимназиално ниво.

Наскоро, в разговор с журналиста Пиърс Морган, Кристиано Роналдо заяви интерес към среща на четири очи с президента Доналд Тръмп:

„Той е един от тези, които могат да променят света, един от тези, с които искам да се срещна и да проведем приятен разговор. Където и да е, тук (бел. ред. – в Саудитска Арабия) или в Съединените щати, където пожелае. Надявам се да го срещна някой ден, защото той е един от хората, които могат да накарат нещата да се случат, и аз харесвам този тип хора.“

Кристиано Роналдо игра и беше видян за последно в Съединените щати през август 2014 г. Оттогава той пропуска всички американски турнири на отборите, които представляваше, независимо дали става дума за Реал Мадрид, Ювентус, Манчестър Юнайтед или Ал-Насър.

Това дълго отсъствие беше свързано с разследването, в което Роналдо беше замесен в Щатите. Кристиано беше обвинен от бившия модел Катрин Майорга, че я е изнасилил през 2009 г. Португалецът ѝ плати 375 000 долара за мълчание, така нареченото „споразумение за конфиденциалност“, но през 2018 г. Майорга подаде жалба, искайки обезщетение в размер на милиони долари.

През юни 2022 г. съд в Лас Вегас отхвърли искането на предполагаемата жертва за възобновяване на делото. Нейните адвокати обжалваха, но и това беше отхвърлено.