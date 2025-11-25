Нови данни: половин година по-късно... Кристиано е станал по-млад

На 40 години Кристиано Роналдо продължава да демонстрира най-високо ниво във футбола - както с фланелката на националния отбор на Португалия, така и в Ал-Насър. Грижите на португалския нападател за тялото и физиката му винаги са били забелязвани и са давали конкретни резултати: както на терена, така и в личния живот.

Роналдо продължава да е партньор на фитнес марка, широко използвана от спортисти, която извършва детайлен мониторинг на човешкото тяло. В случая данните продължават да впечатляват. Преди шест месеца CR7 разкри, че има метаболитна възраст от 28,9 години. Половин година по-късно... той е станал по-млад.

Нови данни, публикувани от марката този понеделник, показват, че Роналдо вече има метаболитна възраст от 28,7 години, което е с 12 години по-малко от реалната му възраст.

Това заключение идва след анализ на девет параметъра, свързани със съня, усилието и физическото състояние. „Данните не лъжат“, написа самият нападател в социалните мрежи.

Според анализа „биометричните данни на Кристиано Роналдо показват, че тялото му е оптимизирано за оптимален сън, възстановяване, представяне и дълголетие“. Португалският национал също така има „елитен метаболитен контрол, който подхранва мускулите, стабилизира енергията и удължава дълголетието му“.

Освен това нивата на хемоглобин на футболиста на Ал-Насър „отразяват изключителна издръжливост и аеробен капацитет, дори в последните моменти на всеки мач“, се казва още в информацията.

Малко повече от два месеца преди да навърши 41 години Кристиано Роналдо има 16 гола и две асистенции в 17 мача този сезон за Ал-Насър и Португалия.

Всички подробности за сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес: