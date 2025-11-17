Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

  • 17 ное 2025 | 12:14
  • 745
  • 1
Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

В португалската федерация са взели решение да обжалват червения картон на Кристиано Роналдо в опит да имат играча на свое разположение за старта на Световното първенство догодина. Легендарният нападател бе изгонен преди няколко дни при поражението от Ейре в Дъблин с директен червен картон за удар в лицето на Дара О’Шей. Бившият футболист на Реал Мадрид и Ювентус пропусна вчерашната разгромна победа на “мореплавателите” с 9:1 над Армения, но обичайното наказание за директно отстраняване е три мача и то без утежняващи ситуацията обстоятелства.

Кристиано Роналдо може да пропусне не един, а два мача от Световното
Кристиано Роналдо може да пропусне не един, а два мача от Световното

Това означава, че ако то бъде наложено, то Роналдо ще трябва да пропусне първите две срещи от Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Именно това ще се опитат да избегнат от португалската федерация като готвят жалба до ФИФА в опит да убедят световната футболна централа да наложи само санкция за една среща, която да бъде изтърпяна в мача с Армения, което вече се случи и Роналдо да бъде на линия за следващите двубои на тима.

Роберто Мартинес с нов коментар за Кристиано Роналдо и неговия червен картон
Роберто Мартинес с нов коментар за Кристиано Роналдо и неговия червен картон
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Холанд: Това е началото на нещо голямо

Холанд: Това е началото на нещо голямо

  • 17 ное 2025 | 09:24
  • 961
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9893
  • 0
От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  • 17 ное 2025 | 07:03
  • 3967
  • 0
Не очаквах такова начало, призна Дешан

Не очаквах такова начало, призна Дешан

  • 17 ное 2025 | 06:42
  • 1781
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  • 17 ное 2025 | 05:56
  • 2254
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 2208
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20573
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6694
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13380
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4864
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13716
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9893
  • 0