Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

В португалската федерация са взели решение да обжалват червения картон на Кристиано Роналдо в опит да имат играча на свое разположение за старта на Световното първенство догодина. Легендарният нападател бе изгонен преди няколко дни при поражението от Ейре в Дъблин с директен червен картон за удар в лицето на Дара О’Шей. Бившият футболист на Реал Мадрид и Ювентус пропусна вчерашната разгромна победа на “мореплавателите” с 9:1 над Армения, но обичайното наказание за директно отстраняване е три мача и то без утежняващи ситуацията обстоятелства.

Кристиано Роналдо може да пропусне не един, а два мача от Световното

Това означава, че ако то бъде наложено, то Роналдо ще трябва да пропусне първите две срещи от Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Именно това ще се опитат да избегнат от португалската федерация като готвят жалба до ФИФА в опит да убедят световната футболна централа да наложи само санкция за една среща, която да бъде изтърпяна в мача с Армения, което вече се случи и Роналдо да бъде на линия за следващите двубои на тима.

Роберто Мартинес с нов коментар за Кристиано Роналдо и неговия червен картон

Снимки: Gettyimages