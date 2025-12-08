Ещрела бие, Чернев гледа от пейката

Ещрела Амадора записа ценен успех с 3:1 над Арука от 13-ия кръг на Лига Португал. Българският национал Атанас Чернев обаче остана неизползвана резерва за домакините и така и не се появи на терена.

Още от самото начало мачът тръгна зле за гостите, които останаха в намален състав заради директен червен картон на Алекс Пинто в 28-ата минута.

Ещрела се възползва от това и минути по-късно стигна до откриване на резултата чрез Кикеш.

В 34-тата минута резултатът бе удвоен след попадение на Маркъс Айомиде.

През второто полувреме Арука успя да върне интригата с гол на Таичи Фукуй в 59-ата минута.

В 68-ата минута обаче гостите останаха с 9 души на терена след червен картон и за автора на гола Фукуй.

В 89-ата минута Ещрела подпечата победата си с трето попадение, реализирано от Родриго Пиньо.

Така Ещрела Амадора събра актив от 14 точки и се отдалечи от опасната зона, като вече е на 13-тото място в класирането. Арука допусна пета поредна загуба и е на предпоследното 17-о място с 9 точки до момента.