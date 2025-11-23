Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Звездният отбор на Ал-Насър записа деветата си поредна победа в СПЛ на Саудитска Арабия. Това стана факт, след като възпитаниците на Жорже Жезус надвиха тима на Ал-Халеей с 4:1. Четвъртото попадение бе дело на 40-годишния Кристиано Роналдо, който все повече се приближава към голямата си цел, минавайки хиляда гола на сметката си като професионален играч.

Ал-Насър продължава да е убедителен лидер с пълен комплект от точки и има 4 пункта пред втория Ал-Хилал, който също няма поражение на сметката си от началото на сезона, но направи и две равенства до този момент. Ал-Халеей от своя страна пропусна възможността да остане в близост до топ 3 на класирането и вече е на 8 точки от третото място, което дава право на участие в Шампионската лига на Азия.

Двата отбора влязоха агресивно и още в първите десет минути главният съдия Мохамед Ал Исмаил показа по един жълт картон за футболисти от различните единайсеторки. Санкционираният сред домакините бе бившата звезда на Интер Марсело Брозович.



Иначе сполуката почука първа на вратата на Роналдо и компания, като те вкараха два гола още до почивката. Първо се разписа Жоао Феликс в 39-ата минута, а след него точен бе Уесли в 42-рата.

Непосредствено след почивката Мурад Ал-Хаусауи върна един гол за гостите в 47-ата минута, но съотборниците му не се възползваха от импулса и до края на мача не успяха да вкарат нов гол. Вместо това в 77-ата минута Садио Мане върна предимството на своите от две попадения, а в 6-ата минута на добавеното време неостаряващия Кристиано Роналдо изригна със зрелищен гол, оформил крайния резултат.

Това бе гол номер 954 в кариерата на звездния футболист, който е все по-близо до кота 1 000.

Освен това Супер Седем вкара и още едно попадение две минути преди края на редовното време, но то бе отменено заради засада.

Междувременно в 91-вата минута Димитриос Курбелис от гостите си изкара директен червен картон и Ал-Насър доигра срещата с човек повече на терена. Освен това възпитаниците на Жорже Жезус трябва да съжаляват, че не стигнаха до още по-убедителен успех, тъй като половин час след старта на двубоя Жоао Феликс вкара още един гол, който бе отменен.

