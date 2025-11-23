Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

  • 23 ное 2025 | 21:32
  • 2876
  • 2
Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Звездният отбор на Ал-Насър записа деветата си поредна победа в СПЛ на Саудитска Арабия. Това стана факт, след като възпитаниците на Жорже Жезус надвиха тима на Ал-Халеей с 4:1. Четвъртото попадение бе дело на 40-годишния Кристиано Роналдо, който все повече се приближава към голямата си цел, минавайки хиляда гола на сметката си като професионален играч.

Ал-Насър продължава да е убедителен лидер с пълен комплект от точки и има 4 пункта пред втория Ал-Хилал, който също няма поражение на сметката си от началото на сезона, но направи и две равенства до този момент. Ал-Халеей от своя страна пропусна възможността да остане в близост до топ 3 на класирането и вече е на 8 точки от третото място, което дава право на участие в Шампионската лига на Азия.

Двата отбора влязоха агресивно и още в първите десет минути главният съдия Мохамед Ал Исмаил показа по един жълт картон за футболисти от различните единайсеторки. Санкционираният сред домакините бе бившата звезда на Интер Марсело Брозович.

Иначе сполуката почука първа на вратата на Роналдо и компания, като те вкараха два гола още до почивката. Първо се разписа Жоао Феликс в 39-ата минута, а след него точен бе Уесли в 42-рата.

Непосредствено след почивката Мурад Ал-Хаусауи върна един гол за гостите в 47-ата минута, но съотборниците му не се възползваха от импулса и до края на мача не успяха да вкарат нов гол. Вместо това в 77-ата минута Садио Мане върна предимството на своите от две попадения, а в 6-ата минута на добавеното време неостаряващия Кристиано Роналдо изригна със зрелищен гол, оформил крайния резултат.

Това бе гол номер 954 в кариерата на звездния футболист, който е все по-близо до кота 1 000.

Освен това Супер Седем вкара и още едно попадение две минути преди края на редовното време, но то бе отменено заради засада.

Междувременно в 91-вата минута Димитриос Курбелис от гостите си изкара директен червен картон и Ал-Насър доигра срещата с човек повече на терена. Освен това възпитаниците на Жорже Жезус трябва да съжаляват, че не стигнаха до още по-убедителен успех, тъй като половин час след старта на двубоя Жоао Феликс вкара още един гол, който бе отменен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Елче 0:0 Реал Мадрид

Елче 0:0 Реал Мадрид

  • 23 ное 2025 | 22:00
  • 1933
  • 19
Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

  • 23 ное 2025 | 20:51
  • 496
  • 0
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3312
  • 16
Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

  • 23 ное 2025 | 20:35
  • 893
  • 0
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13547
  • 18
Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

  • 23 ное 2025 | 19:30
  • 4632
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 78449
  • 497
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3312
  • 16
Елче 0:0 Реал Мадрид

Елче 0:0 Реал Мадрид

  • 23 ное 2025 | 22:00
  • 1933
  • 19
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 7209
  • 16
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 47093
  • 153
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13547
  • 18