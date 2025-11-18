Кристиано Роналдо на среща с Тръмп в Белия дом днес

Кристиано Роналдо ще се срещне днес с Доналд Тръмп в Белия дом, съобщават медии от САЩ и Португалия. Според същата информация американският президент ще приеме и саудитския принц Мохамед Бин Салман.

Желанието на португалската суперзвезда да се запознае с Тръмп беше изразено в скорошно негово интервю за Пиърс Морган. „Той е един от най-важните хора, от тези, които искам да срещна. Надявам се това да се случи някой ден, ако ми се отдаде възможност“, беше заявил характерно 40-годишният ас.

В същото интервю CR7 беше добавил: „Той е един от хората, с които искам да седна и да проведа добър разговор. Искам да го срещна някой ден, той е от хората, които харесвам, защото прави неща и това ми харесва. Доналд Тръмп е от хората, които могат да променят света“.

Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име